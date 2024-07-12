Sevgilisi öz kardeşi çıktı. Sosyal medyada itiraf etti

ABD'de bir çift hayatının şokunu yaşadı. DNA testi yaptıran Victoria ve erkek arkadaşının aslında biyolojik babalarının aynı kişi olduğunu ve kardeş olduklarını ortaya çıktı.



Amerika Birleşik Devletleri'nin Connecticut eyaletinde yaşayan Victoria Hill, 39 yaşında hayatının şokunu yaşadı. O dönemki sevgilisiyle birlikte DNA testi yaptıran Hill, test sonuçlarını gördüğünde gözlerine inanamadı.

Çocukken babası olarak tanıdığı adamın aslında biyolojik babası olmadığını öğrenen Hill, sperm donörü bir babadan dünyaya geldiğini ve daha önce varlığından haberdar olmadığı birçok üvey kardeşi olduğunu öğrendi.