İstanbul Şişli’de 31 Ekim’de meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan usta oyuncu Engin Çağlar, 21 yaşındaki Berkay Orhan tarafından kullanılan motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇUNDAN 6 YIL HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, bilirkişi incelemesi sonucunda sürücünün tali kusurlu olduğunun tespit edildiği aktarıldı ve şüpheli hakkında “taksirle öldürme” suçundan 6 yıl hapis cezası talep edildi.
EV HAPSİYLE TAHLİYE EDİLDİ
İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık Orhan’ın ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmesine karar verdi.