Yeşilçam oyuncusu evinde bıçaklandı! Sürünerek komşusundan yardım istedi

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Yeşilçam oyuncusu evinde bıçaklandı! Sürünerek komşusundan yardım istedi

Yeşilçam'ın efsane filmlerinde rol alan eski oyuncu Mehmet Serdar Sulukahya sosyal medyadan tanıştığı kadın tarafından evinde bıçaklandı. Ağır yaralanan eski oyuncu, hastaneye kaldırılırken kaçan şüpheli de polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaşanan olayla ilgili araştırma devam ediyor.

Eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya uzun zamandır Hollanda'da yaşam sürüyordu. 60 yaşındaki oyuncu arada gelip İstanbul Beşiktaş'taki evinde kalıyordu.

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Sabah Gazetesin’de yer alan habere göre, Yeşilçam’ın eski rol oyuncusu Sulukahya iddiaya göre sosyal medya üzerinden tanıştığı kadını evine davet etti. Eve gelen kadın ile Sulukahya arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

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EVİNDE BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI

Çıkan kavgada kadın eski oyuncuyu bıçakladı. Ardından olay yerinden kaçtı. Sulukahya sürünerek alt kat komşusuna gidip yardım istedi.

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