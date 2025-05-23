Yeşilçam oyuncusunu bıçaklayarak öldürdü! Üniversiteli genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Kaynak: İHA
Yeşilçam oyuncusunu bıçaklayarak öldürdü! Üniversiteli genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Beşiktaş'taki evinde Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya'yı bıçaklayarak öldüren üniversite öğrencisi Fatma Gülsüm P.'nin ifadesi ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya'yı öldüren Fatma Gülsüm P.'nin ifadesi ortaya çıktı.

Fatma Gülsüm P.'nin ifadesinde, Sulukahya'nın sarkıntılık yaptığını kendisini korumak için üzerinde taşıdığı bıçakla olayı gerçekleştirdiğini iddia ettiği öğrenildi.

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ÜNİVERSİTELİ GENCİ EVİNE DAVET ETMİŞTİ

22 Mayıs Perşembe günü saat 01.30 sıralarında Beşiktaş Mecidiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, Hollanda'da yaşayan eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya (62) bir süre önce Beşiktaş'taki evine gelmiş, sosyal medyadan tanıştığı üniversite öğrencisi Fatma Gülsüm P.'yi (21) evine davet etmişti.

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CİNSEL SALDIRI İDDİASI

Kısa süre sonra genç kız, Sulukahya'nın evine geldi. İkili arasında çıkan kavgada kadın bıçakla Sulukahya'yı yaralayıp olay yerinden kaçmış, kanlar içerisinde kalan Sulukahya, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

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SOSYAL MEDYA UYGULAMASINDA TANIŞTIK

Şüpheli Fatma Gülsüm P., de kısa süre sonra Beşiktaş'ta yakalanmıştı. "Kasten Öldürme" suçundan adli işlem başlatılan Fatma Gülsüm P.'nin ifadesine ulaşıldı. Fatma Gülsüm P.'nin ifadesinde, "Mehmet Serdar Sulukaya ile Happn isimli sosyal medya uygulamasında tanıştık. Sohbet amaçlı buluştuk. Eve geçtiğimizde bana sarkıntılık yaptı. Aramızda tartışma çıktı. Kendimi korumak için üzerinde taşıdığım bıçakla saldırdım" dediği öğrenildi.

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