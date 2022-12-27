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Ahu Tuğba'nın Amerika'da yaşayan kızının mesleğini öğrenenler çok şaşırıyor

Bir döneme damga vuran Ahu Tuğba, uzun yıllardır kızıyla birlikte Amerika'da yaşıyor. Gözlerden uzak bir hayat yaşayan oyuncu, polis olan kızını elinde silahıyla paylaştı.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 17:58
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Yeşilçam sinemasının ünlü yıldızı Ahu Tuğba'nın Amerika'da yaşayan kızı Anjelik'in mesleğini duyanlar şaşkınlık geçiriyor

Ahu Tuğba'nın Amerika'da yaşayan kızının mesleğini öğrenenler çok şaşırıyor
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Yeşilçam'ın vamp yıldızı  Ahu Tuğba uzun yıllar kızı Anjelik Calvin ile Amerika'da yaşıyor. Yeşilçam'da fırtınalar estiren ve en cesur isimlerden birisi olarak gösterilen Ahu Tuğba zaman zaman sosyal medyada kızıyla fotoğraflarını paylaşıyor.

Paylaşımlarında kızı hakkında duygusal ifadeler kullanan Ahu Tuğba, son paylaşımı ile dikkat çekerken, Anjelik'in mesleği duyanları şaşırttı.

Ünlü oyuncu  polis olan kızının elinde silahla olan pozunu paylaştı. "67 yaşındaki oyuncu paylaşımının altına "Benim canim, güzel bebeğim, güzel kızım. Babanı hiç aratmıyorsun. Maşallah aynı baban gibisin" notunu düştü.

Ahu Tuğba'nın Arnavut asıllı Amerikalı doktor Timmy Alejtanij ile olan evliliğinden dünyaya gelen Anjelik Alejtanij uzun zamandır polislik mesleğini yapıyor. Anjelik, Everglades Üniversitesi Siyaset ve İletişim Bölümü'nden mezun oldu.

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