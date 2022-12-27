Ahu Tuğba'nın Amerika'da yaşayan kızının mesleğini öğrenenler çok şaşırıyor

Yeşilçam'ın vamp yıldızı Ahu Tuğba uzun yıllar kızı Anjelik Calvin ile Amerika'da yaşıyor. Yeşilçam'da fırtınalar estiren ve en cesur isimlerden birisi olarak gösterilen Ahu Tuğba zaman zaman sosyal medyada kızıyla fotoğraflarını paylaşıyor.

Paylaşımlarında kızı hakkında duygusal ifadeler kullanan Ahu Tuğba, son paylaşımı ile dikkat çekerken, Anjelik'in mesleği duyanları şaşırttı.

Ünlü oyuncu polis olan kızının elinde silahla olan pozunu paylaştı. "67 yaşındaki oyuncu paylaşımının altına "Benim canim, güzel bebeğim, güzel kızım. Babanı hiç aratmıyorsun. Maşallah aynı baban gibisin" notunu düştü.

Ahu Tuğba'nın Arnavut asıllı Amerikalı doktor Timmy Alejtanij ile olan evliliğinden dünyaya gelen Anjelik Alejtanij uzun zamandır polislik mesleğini yapıyor. Anjelik, Everglades Üniversitesi Siyaset ve İletişim Bölümü'nden mezun oldu.