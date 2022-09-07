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Yeşilçam yıldızı Güngör Bayrak'tan üzücü haber. Apar topar ameliyata alındı

Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Güngör Bayrak, apar topar ameliyata alındı. Geçtiğimiz günlerde pankreas rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören usta oyuncunun pankreasının alındığı ve bir süre evinde istirahat edeceği öğrenildi.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 12:37
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Yeşilçam yıldızı Güngör Bayrak'ın pankreası alındı

Yeşilçam yıldızı Güngör Bayrak'tan üzücü haber. Apar topar ameliyata alındı
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Gümüş, Annemizi Saklarken, Düşman ve Zulüm gibi dizilerde rol alan Yeşilçam’ın usta oyuncusu Güngör Bayrak’tan üzücü haber geldi. Bayrak, pankreas rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yattı.
Üç haftalık tedavinin ardından Bayrak'ın pankreasının ameliyatla alındığı öğrenildi. Ameliyatın ardından taburcu olan Bayrak, bir süre evinde dinlenecek.

"KENDİNİ İYİ HİSSEDİYOR"

68 yaşındaki Güngör Bayrak'ı hastalığı sürecinde yalnız bırakmayan yakın arkadaşı Erkan Özerman açıklama yaptı. Bayrak'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Özerman, "Total pankreatektomi ameliyatı oldu, sağlığı gayet yerinde. Kendini iyi hissediyor" dedi. 

"HEP OTORİTER ROLLER GELDİ"

Öte yandan ünlü oyuncu, daha önce bir projeyi kabul etmeden rejisöre baktığını dile getirmişti.
Bayrak, "Neler yapmış mutlaka bakarım. Onun görüş açısını anlamaya çalışırım. Sonra tabii ki senaryoya bakarım. Çok değişik karakterler oynadım ama hep otoriter kadın canlandırdım, yaşımız icabı... Anne, anneanne rolleri geliyor, bayılıyorum. Hep böyle dediğini yaptıran, bazen kendisinin inandığı şeyleri empoze etmeye çalışan, sonra yine doğruya gelen karakterler. Çok seviyorum" demişti.
 

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