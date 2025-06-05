Yeşilçam yıldızından kahreden haber... Parmakları kesilecek

Yeşilçam'da yaklaşık 300'e yakın filmde rol alan usta oyuncu Mehmet Uğur, kalp ve bacak damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle yoğun bakıma alındı.

Anjiyo yapılan Uğur'un kızı "Babamın ayak parmakları kesilecek" açıklamasında bulundu.

75 yaşındaki Mehmet Uğur'un bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenildi.

Uğur'un kalbinde ve bacaklarındaki damar tıkanıklığı sebebiyle hastanede yoğun bakıma alındığı ifade edildi.

Mehmet Uğur'un kızı Çiçek Uğur, sosyal medya hesabında babasının son durumunu açıkladı..

"AYAĞININ BİLEĞİNE KADAR KESİLMESİNDEN KORKUYORUZ"

Babasıyla ilgili kötü haberi veren Çiçek Uğur, şu ifadeleri kullandı: "Anjiyo yapıldı. Doktorlar damarları açmaya çalışıyor. Babamın ayak parmakları kesilecek. Bileğe kadar kesilmesinden korkuyoruz. Bayramdan sonra Bypass ameliyatı olacak ve herkesten yardım bekliyoruz."

Usta oyuncu, 2018 yılında evinde fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırılmış ameliyata alınmıştı.

Yeşilçam'ın emektar ismi kariyeri boyunca; Beyaz Kurt, Tarkan Altın Madalyon, Battal Gazi Geliyor, Kara Perçe, Üç Dev Adam, Fedai, Bakireler Çiftliği, İnsa Avcısı, Avanak Apti, İnek Şaban, Gırgıriye, Sosyete Şaban, Kurtlar Vadisi ve Arka Sokaklar gibi birçok başarılı projede yer aldı.