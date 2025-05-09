Yeşilçam yıldızları Kadir İnanır ve Hülya Koçyiğit davalık oldu! Aralarına kara kedi girdi...

Kadir İnanır, başrolünü üstlendiği birçok filmin, Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan'ın sahibi olduğu Gülşah Film tarafından televizyon kanalları, sosyal medya ve dijital platformlar aracılığıyla izinsiz olarak yayınlandığı iddiasıyla şirkete karşı tazminat davası açtı.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, dava dilekçesi, sanatçının avukatı Bişar Abdi Alinak tarafından İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne sunuldu.

Dava dilekçesinde, filmlerin Türk sinemasının en önemli eserleri arasında yer aldığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

Müvekkilin icracı sanatçı sıfatıyla sahip olduğu haklar, ancak yazılı bir devir karşılığında kullanılabilir. Bu filmler en pahalı yayın kuşaklarında sayısız kez yayınlanmaktadır. Gülşah Film bu sayede ciddi bir maddi gelir elde etmektedir. Buna rağmen Kadir İnanır’ın ilgili filmlerden doğan haklarının karşılığı ödenmemektedir. Kadir İnanır maddi ve manevi zarara uğramıştır. Müvekkil, haklarını hiçbir şekilde bu şirkete devretmemiştir. Şimdilik 20 bin lira tazminatın Gülşah Film’den faiziyle tahsilini talep ediyoruz.