Yeşilçam'a damgasını vurmuştu Sevtap Parman Alzheimer’a yakalandı

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Yeşilçam'a damgasını vurmuştu Sevtap Parman Alzheimer’a yakalandı

Bir dönem Yeşilçam filmlerine damga vuran Sevtap Parman, Alzheimer'a yakalandı.

Sevtap Parman, annesini kaybetmesinin ardından girdiği ağır bunalımın ardından Alzheimer’a yakalandı. 3 yıldır rahatsızlığı ile boğuşan Sevtap Parman yakınları tarafından bakım evine yatırıldı.

1990'dan sonra yaşanan krizin etkisi ile kariyerinde yavaşlama başlayan Sevtap Parman, 2011'de oyunculuğu tamamen bırakmıştı.

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Habertürk'ün haberine göre bir dükkan açarak yaşamına ticarette uğraşarak geçirmeye başlayan Sevtap Parman annesinin ölümünün ardından girdiği bunalımdan çıkamadı.

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Sevtap Parman, kız kardeşi tarafından bir bakım evine yerleştirildi. Ünlü yıldızın tedavisinin burada devam ettiği belirtildi.

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