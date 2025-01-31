Yeşilçam'a damgasını vurmuştu Sevtap Parman Alzheimer’a yakalandı

Sevtap Parman, annesini kaybetmesinin ardından girdiği ağır bunalımın ardından Alzheimer’a yakalandı. 3 yıldır rahatsızlığı ile boğuşan Sevtap Parman yakınları tarafından bakım evine yatırıldı.
1990'dan sonra yaşanan krizin etkisi ile kariyerinde yavaşlama başlayan Sevtap Parman, 2011'de oyunculuğu tamamen bırakmıştı.
Habertürk'ün haberine göre bir dükkan açarak yaşamına ticarette uğraşarak geçirmeye başlayan Sevtap Parman annesinin ölümünün ardından girdiği bunalımdan çıkamadı.
Sevtap Parman, kız kardeşi tarafından bir bakım evine yerleştirildi. Ünlü yıldızın tedavisinin burada devam ettiği belirtildi.