Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden olan Banu Alkan’ın en acı günü. Kardeşi Osman Alkan hayatını kaybetti. Alkan’ın kardeşinin vefatıyla ilgili resmi soruşturma başlatıldı.

DENGESİNİ KAYBEDİP KALDIRIMA ÇARPTI

Banu Alkan'ın kardeşi Osman Alkan, 65 yaşında Edremit'te kaldırıma düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Ölümüne ilişkin soruşturma başlatılırken, olayın kesin nedenine için adli incelemeler sürüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

"Afrodit" lakabıyla hafızalara kazınan Banu Alkan, kardeş acısıyla yıkıldı. Alkan'ın kardeşi Osman Alkan, Balıkesir'in Edremit ilçesinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, 65 yaşındaki Osman Alkan, Altınkum Mahallesi'nde yürüdüğü sırada dengesini kaybederek yere düştü. Başını kaldırıma çarpan Alkan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde Osman Alkan'ın hayatını kaybettiği görüldü. Alkan'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatılırken, incelemeler sürüyor.