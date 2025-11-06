Banu Alkan’ın 65 yaşındaki kardeşi Osman Alkan, Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi'nde geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Kardeşini son yolculuğuna uğurlayan Alkan gözyaşlarına boğuldu.

Alkan kardeşi için dün, Altınoluk Köy Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.

KARDEŞİNİN ÖLÜMÜYLE YIKILDI

Cenazeye Osman Alkan'ın ablası ünlü sanatçı Banu Alkan ile aile yakınları ve sevenleri katıldı. Defin sırasında duygu dolu anlar yaşanırken, Banu Alkan'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

‘PIRLANTAMI KAYBETTİM’

Kardeşini kaybeden Banu Alkan, "Pırlantamdı benim. Pırlantamı kaybettim, meleğimi kaybettim. Dünyada en büyük koruyucumu kaybettim. En büyük bana sevgisini veren, benim için hayat boyu yanımda olan bir rüya. Evlatları var üç tane, Kerem, Melis. Canım benim" dedi.

'ÇOK ERKEN OLDU, HİÇ YAKIŞMADI BU ÖLÜM'

Kardeşiyle en son iki gün önce görüştüğünü söyleyen Alkan, "İki gün önce 'Ablacığım gel, gel'. 'Söz veriyorum, geliyorum' dedim. Hem özledim hem Altınoluk'ta bir sürü işlerimiz var evle ilgili, dekarasyonla ilgili. Geldim ama böyle geldim. Hiç beklemediğimiz, gencecik bir insan. Çok erken oldu, hiç yakışmadı bu ölüm, hiç yakışmadı ona" dedi.

Osman Alkan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Altınoluk köyü mezarlığında toprağa defnedildi.