Yeşilçam'ın 'Bayan Bacak'ı kaza geçirdi! Ayağının kesilme riski var

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Yeşilçam'ın 'Bayan Bacak'ı kaza geçirdi! Ayağının kesilme riski var

'Bayan Bacak' lakabıyla hafızalarda yer edinen eski manken, Serpil Örümcer, geçtiğimiz aylarda yaşadığı ekonomik sıkıntılar ile gündem olmuştu. Şarkılarını ve fotoğraflarını satışa çıkaran Örümcer, sosyal medya hesabından kaza geçirdiğini duyurdu.

Bir süredir geçim sıkıntısı yaşayan Serpil Örümcer, geçtiğimiz aylarda faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını ve şarkılarını satışa çıkarmıştı. Ünlü ismin kaza geçirdiği duyuruldu.

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BACAĞI SARGIYA ALINMIŞ

Serpil Örümcer bacağı sargılı bir şekilde bir fotoğrafını paylaşarak sosyal medya üzerinden şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlarım ve ilgili sağlık kurumları. Ben yılların sanatçısı Serpil Örümcer. Geçirdiğim talihsiz bir kaza sonucu bacağımda oluşan kırıklar nedeniyle şu an yatağa bağlı durumdayım. Gittiğim sağlık kurumları da ileri tarihe ameliyat günü veriyorlar. Geçici alçıda şu an zor süreçteyim.

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"AYAĞIMIN KESİLME RİSKİ VARMIŞ"

Özel hastanelerde ameliyat olmam mümkün değil. Siz değerli camiamın ve devletimin yardımlarını bekliyorum. Çünkü ayağımın kesilme riski varmış. Tekrar teşekkürlerimle, acil yardım bekliyorum"

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