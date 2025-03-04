Yeşilçam'ın efsane ismi İlyas Salman'dan kötü haber! Son hali sevenlerini korkuttu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yeşilçam'ın efsane ismi İlyas Salman'dan kötü haber! Son hali sevenlerini korkuttu

Usta oyuncu İlyas Salman’ın berberde çekilen görüntüleri korkuttu. Yüz felci geçirdiği iddia edilen Salman'ın konuşma güçlüğü çektiği anlar sevenlerini üzdü.

Usta oyuncu İlyas Salman’ın gittiği berberde çekilen görüntülerinde konuşmakta güçlük çektiği görüldü.

Ünlü oyuncunun yüz felci geçirdiği iddia edildi.

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İLYAS SALMAN KİMDİR?

Usta sanatçı İlyas Salman, Malatya’nın Arguvan ilçesine bağlı Asar köyünde doğdu. Eğitim hayatına Malatya Turan Emeksiz Lisesi’nde devam eden Salman, üniversite eğitimine Ankara Devlet Konservatuvarı’nda başladı. Son sınıfta okuldan ayrıldı. Oyunculuk kariyerine İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda adım atan sanatçı, sinemada özellikle köylü tiplemeleriyle büyük bir çıkış yakaladı.

Sadece oyunculukla sınırlı kalmayan Salman, yönetmen koltuğuna da oturarak iki sinema filmi çekti. Sanatın farklı dallarında üretimlerine devam eden usta isim, şiir ve türkü albümleriyle de adından söz ettirdi. 1997-2000 yılları arasında Ankara Birlik Tiyatrosu’nda sahne alan Salman, edebiyat dünyasına da katkıda bulunarak Hasretim Sansürlüdür adlı bir şiir kitabı ve Kırmızı Beyaz isimli makale kitabını yayımladı.

Özel hayatında Gülser Salman ile evli olan usta oyuncunun, Devrim adında bir kızı ve Temmuz Ali adında bir oğlu bulunuyor.

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