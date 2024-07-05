Yeşilçam'ın efsane isminin son hali ortaya çıktı. Herkes şaşkınlıkla izliyor

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Yeşilçam'ın efsane isminin son hali ortaya çıktı. Herkes şaşkınlıkla izliyor

Yeşilçam'ın efsanesi, bir zamanlar altın çocuk olarak anılan ismin son hali ortaya çıktı.

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