Yeşilçam’ın efsanesi Ahmet Mekin ile Nuri Alço buluştu! Geçmiş olsun sürprizi: Erdek’te yürüyüşte kalça kemiğini kırmıştı

Türk sinemasının efsane oyuncularından Ahmet Mekin, 1980’den beri yaşadığı Erdek’in Ocaklar Mahallesi’nde yürüyüş sırasında koşan bir çocukla çarpıştı. Düşmesi sonucu kalça kemiği kırılan Mekin, hastaneye kaldırıldı.

Erdek Devlet Hastanesi’nden Bandırma Devlet Hastanesi’ne sevk edilen 92 yaşındaki usta sanatçı, geçen ay ameliyat edilerek tedavi gördü. Balıkesir’de yaşamını sürdüren Ahmet Mekin’i sürpriz bir isim ziyaret etti.

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Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Nuri Alço, Ahmet Mekin’i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini sundu. Alço, usta sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu belirtip, sevenlerine selamlarını iletti.

AHMET MEKİN KİMDİR?

Ahmet Mekin, asıl adıyla Ahmet Kurteli, 17 Ağustos 1932’de İstanbul’da doğdu. Sinema ve tiyatro oyuncusudur.

Bakırköy Halkevi’nde sahneye adım attı. 1957’de Mahşere Kadar filmiyle sinemaya geçti. Tiyatroya da zaman zaman dönerek 200’e yakın filmde rol aldı. Karakter rolleriyle büyük başarı kazandı.

Önemli eserleri arasında Osman F. Seden’in Aşktan da Üstün (1961), Tarık Dursun’un Kelebekler Çift Uçar (1964), Halit Refiğ’in Gurbet Kuşları (1964) ve Bir Türk’e Gönül Verdim (1969), Lütfi Ö. Akad’ın Düğün (1973), Atıf Yılmaz’ın Selvi Boylum Al Yazmalım (1978), Feyzi Tuna’nın Seni Kalbime Gömdüm (1982) ve Kuyucaklı Yusuf (1985) yer alır.

1969’da Güngör Dilmen’in İttihat ve Terakki oyununda sahne aldı. 1972’de Dostlar Tiyatrosu’nda Abdülcanbaz’da Turhan Selçuk’un ünlü karakterini canlandırdı.

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1980’lerden itibaren Geçmiş Zaman Elbiseleri, Bir Yürek Satıldı, Bağrıyanık Ömer ile Güzel Zeynep, Bir Adam Yaratmak, Denizin Kanı, Bugünün Saraylısı, Tatar Ramazan ve Not Defteri gibi televizyon yapımlarında rol aldı.

1957-2020 yılları arasında Şükran Sabuncu ile evli kaldı.

NURİ ALÇO KİMDİR?

26 Nisan 1951’de Eskişehir’de, ailenin üçüncü çocuğu olarak doğdu. Baba tarafından Trakyalı, dedesi ünlü pehlivan Kel Aliço’dur.

Adalet İlkokulu, Devrim Ortaokulu ve Atatürk Lisesi’ni bitirdi. Liselerarası spor müsabakalarında dereceler elde etti. Liseden sonra askere gitti. Acemi birliğini Erzincan’da, usta birliğini Erzurum Kandilli’de tamamladı.

Eskişehir’deki Altay Spor Kulübü’nde ve Ordu Milli Takımı’nda profesyonel voleybol oynadı.

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Askerlik sonrası bir bankanın kredi istihbarat servisinde şef olarak çalıştı, ardından Pfizer’de Eskişehir, Kütahya, Afyon bölge temsilciliği yaptı.

Ses ve Hayat dergilerinin artistlik seçmelerinde derece alınca ilaç firmasından ayrılarak İstanbul’a taşındı. Kelebek, Saklambaç ve Günaydın gazetelerinde fotoromanlarda oynadı. Şık giyimiyle podyumda da aranan isim oldu, ünlü markaların mankenliğini yaptı.

Sinemaya 1977’de Ah Bu Ne Dünya filmiyle adım attı.

Yeşilçam’da genellikle kötü adam rolleriyle tanındı, beyaz takım elbisesi ve viskisiyle mafya babası veya uyuşturucu kaçakçısı gibi karakterleri canlandırarak elit kötü adam imajını oluşturdu.

Ahu Tuğba, Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, İbrahim Tatlıses ve Oya Aydoğan gibi yıldızlarla oynadı.

Nuri Alço’nun karakterlerinden esinlenen bir grup genç, NARO (Nuri Alço Revival Organization) adıyla sanatçının repliklerini İstanbul’un duvarlarına yazarak hatırasını yaşattı.

Seyhan Sevinç’in Soğuk Bir Gazoz İstermisin Yavrum kitabı, Alço’nun karakterlerini, Türk Sineması’nın son 30 yılını ve NARO’yu inceledi.

Halen aktif sinema yaşamına devam eden Alço, 1988’de boşandığı evliliğinden sonra yeniden evlenmedi.

2013’te Benzemez Kimse Sana yarışmasına katıldı.27 Haziran 2015’te rahatsızlanarak anjiyo oldu. 300’e yakın filmde rol aldığı belirtilen Alço, 2010’da Nene Hatun filminde oynadı.

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