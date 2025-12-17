31 Ekim'de Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'nde karşıya geçerken motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan usta sanatçı Engin Çağlar, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen 1 Kasım'da vefat etmişti.
Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 yaşındaki sürücü Berkay O. için "taksirle öldürme" suçundan 6 yıla kadar hapis talepli iddianame hazırlayarak dava açtı.
Savcılık ifadesinde kasten davranmadığını söyleyen Berkay O., Çağlar'ı geç fark ettiğini, manevra yapmasına karşın çarpışmayı engelleyemediğini ve olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirtti. İddianamede bilirkişi raporuna yer verilerek sürücünün "tali kusurlu" olduğu belirtildi.
Engin Çağlar'ın ölümüne yol açan kazayla ilgili davanın ilk duruşması Perşembe günü yapılacak.
Sanatçının çocukları Eser Övet ve Çağlan Övet'in açıklamasında; "Babamız Engin Çağlar’ın ölümüne ilişkin açılan davanın ilk duruşması, 18 Aralık 2025 Perşembe günü, Çağlayan Adliyesi 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, saat 12.15’te yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
ENGİN ÇAĞLAR KİMDİR?
Asıl adı Çağlan Övet olan Engin Çağlar, 1940 yılında İstanbul'da doğdu.
Şişli Terakki Lisesi, Robert Koleji ve Hildesheim Güzel Sanatlar Okulu'nda eğitim gördü.1968'de Sinema ve Ses Dergisi'nin artist yarışmasında erkeklerde ikincilik kazandı.
İlk filmi "Öksüz" ile sinemaya adım attı. Birçok yapımda romantik jön olarak başrollerde yer aldı.1974'te oyunculuğu bırakarak önce matbaa malzemeleri ticareti yaptı, sonra konfeksiyon mağazası açtı.
Eski Avrupa güzeli Filiz Vural ile evliydi. 1960'lı ve 1970'li yıllarda Türk sinemasının en sevilen erkek yıldızlarından biriydi.
Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik gibi efsanelerle çok sayıda filmde rol aldı.
Yakışıklılığı ve beyefendi duruşuyla dönemin ikonik jönlerinden olan Çağlar, "Aşka Susayanlar", "Tatlı Dillim" ve "Yalnız Adam" gibi filmlerle unutulmazlar arasına girdi.
Oyunculuk sonrası yapımcılığa geçerek sinemaya katkılarını sürdürdü.
ENGİN ÇAĞLAR FİLMLERİ
