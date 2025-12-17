31 Ekim'de Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'nde karşıya geçerken motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan usta sanatçı Engin Çağlar, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen 1 Kasım'da vefat etmişti.

Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 yaşındaki sürücü Berkay O. için "taksirle öldürme" suçundan 6 yıla kadar hapis talepli iddianame hazırlayarak dava açtı.

Savcılık ifadesinde kasten davranmadığını söyleyen Berkay O., Çağlar'ı geç fark ettiğini, manevra yapmasına karşın çarpışmayı engelleyemediğini ve olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirtti. İddianamede bilirkişi raporuna yer verilerek sürücünün "tali kusurlu" olduğu belirtildi.

Engin Çağlar'ın ölümüne yol açan kazayla ilgili davanın ilk duruşması Perşembe günü yapılacak.

Sanatçının çocukları Eser Övet ve Çağlan Övet'in açıklamasında; "Babamız Engin Çağlar’ın ölümüne ilişkin açılan davanın ilk duruşması, 18 Aralık 2025 Perşembe günü, Çağlayan Adliyesi 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, saat 12.15’te yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

ENGİN ÇAĞLAR KİMDİR?

Asıl adı Çağlan Övet olan Engin Çağlar, 1940 yılında İstanbul'da doğdu.

Şişli Terakki Lisesi, Robert Koleji ve Hildesheim Güzel Sanatlar Okulu'nda eğitim gördü.1968'de Sinema ve Ses Dergisi'nin artist yarışmasında erkeklerde ikincilik kazandı.

İlk filmi "Öksüz" ile sinemaya adım attı. Birçok yapımda romantik jön olarak başrollerde yer aldı.1974'te oyunculuğu bırakarak önce matbaa malzemeleri ticareti yaptı, sonra konfeksiyon mağazası açtı.

Eski Avrupa güzeli Filiz Vural ile evliydi. 1960'lı ve 1970'li yıllarda Türk sinemasının en sevilen erkek yıldızlarından biriydi.

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik gibi efsanelerle çok sayıda filmde rol aldı.

Yakışıklılığı ve beyefendi duruşuyla dönemin ikonik jönlerinden olan Çağlar, "Aşka Susayanlar", "Tatlı Dillim" ve "Yalnız Adam" gibi filmlerle unutulmazlar arasına girdi.

Oyunculuk sonrası yapımcılığa geçerek sinemaya katkılarını sürdürdü.

ENGİN ÇAĞLAR FİLMLERİ

1968: Kadın Değil Baş Belası

1968: Öksüz

1969: Bana Derler Fosforlu

1969: Çingene Aşkı Paprika

1969: Hüzünlü Aşk

1969: Kınalı Yapıncak

1969: Allah Aşkı Yarattı



1969: Günah Bende mi?

1969: Ninno

1969: Ömür Boyu

1969: Vatansızlar

1969: Yalnız Adam

1969: Yaşamak Ne Güzel Şey

1970: Babaların Günahı

1970: Civan Ali

1970: Kafkas Şahini

1970: Paralı Askerler

1970: Son Günah

1970: Yaban Gülü

1970: Afacan

1970: Deliormanlı

1970: Hippi Perihan

1970: İntikam Derler Adıma

1970: Kanlı Kader

1970: Komando Memet

1970: On Kadına Bir Erkek

1971: Feride

1971: Afacan Küçük Serseri

1971: Beyaz Kelebekler

1971: Makber

1971: Rüzgâr Murat

1972: Bir Garip Yolcu

1972: Rüyalar Gerçek Olsa

1972: Damdaki Kemancı

1972: Karmen

1972: Satılık Kadın

1972: Sen Alın Yazımsın

1972: Süreyya

1973: Dağdan İnme

1973: İntizar

1974: Almanya’da Bir Türk Kızı

1974: Çam Sakızı

1974: Hasret

1974: Talihsiz Yavrum

1981: Ümmiye / Sevdiğim Sensin

1983: Çile Dünyası

1983: İlişki

1984: Hüzün

1984: Şaşkın Gelin

1985: Yetim

1986: Dağlı Güvercin

1986: Gariplerin Şarkısı

1986: Yuvaya Dönü

1988: Ölümünün 400. Yılında Mimar Sinan

1989: El Kızı

1993: Ağlama Sevgilim

1993: Anne ve Kızı

1993: Seni Kaybedersem

1994: Minnet Borcu

1996: Bir Şenliktir Yaşamak

1997: Ana Kuzusu

1997: Yasemin

1998: Mualla

2000: Süper Kurşunsuz

2001: Cinayetin Sırrı

2001: Günah

2003: Dilan

2003: Yeşilçam Denizi

2004: Büyük Buluşma

2006: Kılıbıklar Mahallesi

2007: Hicran Sokağı

2008: Kırmızı Işık

2009: Geniş Aile

2009: IV. Osman

2010: Gül ve Peri

2012: Gece Yolcuları Recep ile Selena

2015: Bitmeyen Aşk