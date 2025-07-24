Yeşilcam’ın efsanesi Harika Avcı’dan hayranlarını üzen haber! “Kısa süre sonra ölümüm duyulacak” demişti

Türk sinemasının ve müzik dünyasının unutulmaz yıldızlarından Harika Avcı, hem sanatındaki başarıları hem de yaşadığı dramatik olaylarla yıllardır gündemde.

80’lerde sesi ve güzelliğiyle milyonların sevgisini kazanan Avcı, son yıllarda ekonomik sıkıntılar, sağlık problemleri ve özel hayatındaki dalgalanmalarla konuşuluyordu.

80’lerin efsane sanatçısı Harika Avcı’dan üzücü haber geldi. Şarkıları ve filmleriyle bir döneme damga vuran usta isim, 24 Temmuz sabaha karşı saat 02.50’de hastaneye kaldırıldı.

Avcı’nın uzun süredir sağlık ve psikolojik sorunlarla mücadele ettiği, son dönemde yetersiz beslenme nedeniyle ciddi risk taşıdığı öğrenildi.

“KISA SÜRE SONRA ÖLÜMÜM DUYULACAK” DEMİŞTİ

65 yaşındaki Harika Avcı, iki ay önce Onur Akay’a verdiği röportajda çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Ünlü sanatçı, “Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora gitmiyorum. Ölmeyi seçtim. Ölüm sebebim siroz. Daha önce karaciğer kanseri teşhisi konmuştu. Köpeğim ben öldükten sonra yaşarsa ona sahip çık, herkesi affettim” sözleriyle hayranlarını üzmüştü.

ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇTİ

Bir süredir gözlerden uzak yaşayan Harika Avcı’nın, ağabeyinin vefatından sonra büyük bir yıkım yaşadığı ve eve kapandığı biliniyordu. Bu süreçte kimseyle görüşmek istemediği ve sosyal hayattan tamamen çekildiği belirtilmişti.

Öte yandan, geçmişte sanatçının ev sahibine kira ödeyememesi nedeniyle kapısının polis eşliğinde kırıldığı haber olmuş, 2015’te ise intihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti. Maddi zorluklar ve sağlık sorunları, Avcı’nın hayatını derinden etkiledi.

“BEDENİ YORULDU, RUHU HEP GÜÇLÜYDÜ”

Sanatçı Onur Akay, sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Bu olay sessiz bir çığlık gibi. Harika Avcı, yetersiz beslenme nedeniyle 02.50’de hastaneye kaldırıldı. Stres, ekonomik zorluklar ve psikolojik mücadeleler… Bedeni yoruldu ama ruhu hep güçlüydü. Şu an serum bile fayda etmiyor. Allah yardımcısı olsun” dedi.

HARİKA AVCI KİMDİR?

Harika Avcı, 2 Şubat 1960’ta İzmir’de doğdu. Asıl adı Nermin Ocak olan sanatçının annesi Sabriye Ocak’tır.

Zorlu bir çocukluk geçiren Avcı, İzmir Kemeraltı Çarşısı’nda annesiyle çalıştıktan sonra tesadüfen sanat dünyasına adım attı.

Bir reklam şirketinin dikkatini çeken Avcı, önce sekreterlik yaptı, ardından sesiyle tanınarak gazino dünyasına girdi ve “Harika Avcı” ismini aldı.

HARİKA AVCI’NIN ÖZEL HAYATI

Harika Avcı, 2009’da iş insanı İbrahim Öztürk ile evlendi. Aralarında 20 yaş fark olan çift, medyada sıkça boşanma iddialarıyla gündeme geldi.

2025’te çiftin boşandığı duyuruldu. Avcı’nın başka resmi evliliği bulunmamaktadır.

HARİKA AVCI ALBÜMLERİ

1987 – Alışırım

1989 – Canım Gibisin

1990 – Sen Delimisin

1991 – Hayalimdeki Harika Avcı

1993 – İşte Yine Harika Avcı

1996 – Nazar Boncuğu

1998 – Kolay Değil

2001 – Aşkımız Bir Uçurum

2003 – Sürünüyorum Remix

2009 – Alışırım (Yeni Baskı)

2011 – Elenor Collections Türk Sanat Müziği – Harika Avcı

HARİKA AVCI FİLMLERİ

1998 – Ölümün El Yazısı

1995 – Gizli Aşk (TV dizisi)

1989 – Gönül Garip Bir Kuştur

1989 – Öyle Bir Kadın ki

1989 – Sevgiler Düşlerde Kaldı

1987 – Alışırım

1987 – Kalbimdeki Düşman

1987 – Temas

1987 – Yasemin

1986 – Sıcak Yatak

1986 – Sevgi Çıkmazı

1986 – Acı Dünya

1985 – Ateş Dağlı

1985 – Vahşi Aşk

1978 – İyi Aile Çocuğu