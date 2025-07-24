Yeşilcam’ın efsanesi Harika Avcı’dan hayranlarını üzen haber! “Kısa süre sonra ölümüm duyulacak” demişti

Türk sinemasının ve müzik dünyasının unutulmaz yıldızlarından Harika Avcı, hem sanatındaki başarıları hem de yaşadığı dramatik olaylarla yıllardır gündemde.
80’lerde sesi ve güzelliğiyle milyonların sevgisini kazanan Avcı, son yıllarda ekonomik sıkıntılar, sağlık problemleri ve özel hayatındaki dalgalanmalarla konuşuluyordu.
80’lerin efsane sanatçısı Harika Avcı’dan üzücü haber geldi. Şarkıları ve filmleriyle bir döneme damga vuran usta isim, 24 Temmuz sabaha karşı saat 02.50’de hastaneye kaldırıldı.
Avcı’nın uzun süredir sağlık ve psikolojik sorunlarla mücadele ettiği, son dönemde yetersiz beslenme nedeniyle ciddi risk taşıdığı öğrenildi.
“KISA SÜRE SONRA ÖLÜMÜM DUYULACAK” DEMİŞTİ
65 yaşındaki Harika Avcı, iki ay önce Onur Akay’a verdiği röportajda çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Ünlü sanatçı, “Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora gitmiyorum. Ölmeyi seçtim. Ölüm sebebim siroz. Daha önce karaciğer kanseri teşhisi konmuştu. Köpeğim ben öldükten sonra yaşarsa ona sahip çık, herkesi affettim” sözleriyle hayranlarını üzmüştü.
ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇTİ
Bir süredir gözlerden uzak yaşayan Harika Avcı’nın, ağabeyinin vefatından sonra büyük bir yıkım yaşadığı ve eve kapandığı biliniyordu. Bu süreçte kimseyle görüşmek istemediği ve sosyal hayattan tamamen çekildiği belirtilmişti.
Öte yandan, geçmişte sanatçının ev sahibine kira ödeyememesi nedeniyle kapısının polis eşliğinde kırıldığı haber olmuş, 2015’te ise intihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti. Maddi zorluklar ve sağlık sorunları, Avcı’nın hayatını derinden etkiledi.
“BEDENİ YORULDU, RUHU HEP GÜÇLÜYDÜ”
Sanatçı Onur Akay, sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Bu olay sessiz bir çığlık gibi. Harika Avcı, yetersiz beslenme nedeniyle 02.50’de hastaneye kaldırıldı. Stres, ekonomik zorluklar ve psikolojik mücadeleler… Bedeni yoruldu ama ruhu hep güçlüydü. Şu an serum bile fayda etmiyor. Allah yardımcısı olsun” dedi.
HARİKA AVCI KİMDİR?
Harika Avcı, 2 Şubat 1960’ta İzmir’de doğdu. Asıl adı Nermin Ocak olan sanatçının annesi Sabriye Ocak’tır.
Zorlu bir çocukluk geçiren Avcı, İzmir Kemeraltı Çarşısı’nda annesiyle çalıştıktan sonra tesadüfen sanat dünyasına adım attı.
Bir reklam şirketinin dikkatini çeken Avcı, önce sekreterlik yaptı, ardından sesiyle tanınarak gazino dünyasına girdi ve “Harika Avcı” ismini aldı.
HARİKA AVCI’NIN ÖZEL HAYATI
Harika Avcı, 2009’da iş insanı İbrahim Öztürk ile evlendi. Aralarında 20 yaş fark olan çift, medyada sıkça boşanma iddialarıyla gündeme geldi.
2025’te çiftin boşandığı duyuruldu. Avcı’nın başka resmi evliliği bulunmamaktadır.
HARİKA AVCI ALBÜMLERİ
1987 – Alışırım
1989 – Canım Gibisin
1990 – Sen Delimisin
1991 – Hayalimdeki Harika Avcı
1993 – İşte Yine Harika Avcı
1996 – Nazar Boncuğu
1998 – Kolay Değil
2001 – Aşkımız Bir Uçurum
2003 – Sürünüyorum Remix
2009 – Alışırım (Yeni Baskı)
2011 – Elenor Collections Türk Sanat Müziği – Harika Avcı
HARİKA AVCI FİLMLERİ
1998 – Ölümün El Yazısı
1995 – Gizli Aşk (TV dizisi)
1989 – Gönül Garip Bir Kuştur
1989 – Öyle Bir Kadın ki
1989 – Sevgiler Düşlerde Kaldı
1987 – Alışırım
1987 – Kalbimdeki Düşman
1987 – Temas
1987 – Yasemin
1986 – Sıcak Yatak
1986 – Sevgi Çıkmazı
1986 – Acı Dünya
1985 – Ateş Dağlı
1985 – Vahşi Aşk
1978 – İyi Aile Çocuğu