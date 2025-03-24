Yeşilçam'ın efsanesi vefat etmişti! İlker İnanoğlu'ndan yürek dağlayan paylaşım

Filiz Akın İstanbul’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 1 Eylül'den bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar nedeniyle Bodrum'da tedavi gören usta oyuncu, durumunun aciliyeti nedeniyle İstanbul'a getirilmişti.

Filiz Akın’ın, vasiyeti üzerine yakın çevresiyle birlikte 22 Mart'ta sessiz sedasız defnedildi.

OĞLUNDAN YÜREK YAKAN PAYLAŞIM

Akın'ın kendisi gibi oyuncu olan ve bir dönem Yumurcak serisinde beraber rol aldığı oğlu İlker İnanoğlu, annesi için duygusal bir paylaşımında bulundu.

"KALBİMİN YARISI GİTTİ"

Annesiyle fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu, "Kalbimin yarısı gitti. Öksüzlük buymuş meğerse. Bu acı geçiyor mu acaba?" dedi.

"HER ZAMAN FARKLIYDIK İKİMİZ DE"

Ardından bir paylaşım daha yapan İlker İnanoğlu, "Her zaman farklıydık ikimiz de. Yani sayesinde ben de... Kalitesi, zevki, farklı olma isteği azıcık da olsa bana geçtiği için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.