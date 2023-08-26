Yeşilçam'ın emektar oyuncusu 'Artist Ahmet' hayatını kaybetti

Kemal Sunal'ın "Umudumuz Şaban" filmindeki "ibrikçi" karakteriyle hafızalarda yer eden "Artist Ahmet" lakaplı Ahmet Cengiz, 70 yaşında vefat etti.

Yeşilçam'ın emektar oyuncusu 'Artist Ahmet' hayatını kaybetti

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Yeşilçam oyuncularından "Artist Ahmet" lakaplı Ahmet Cengiz 70 yaşında hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi'nde vefat eden Cengiz için Hazreti Ali Camisi'nde tören düzenlendi.

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Cengiz'in naaşı cuma vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenaze törenine Cengiz’in yakınları ve halk katıldı.

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde 1953 yılında doğan Cengiz; "Umudumuz Şaban", "Nerede O Eski Günler", "Islak Mendil", "Kara Gurbet", "Dokunmayın Dünyama", "Şaka Yapma’’ gibi filmlerde rol almış, bir setteki kavga sahnesinde burnu kırıldıktan sonra Yeşilçam'a veda etmişti.

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Ahmet Cengiz, sinema sektöründe geçirdiği 15 yılın ardından yerleştiği Gaziantep'in Nizip ilçesinde 39 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlıyordu.

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