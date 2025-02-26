Yeşilçam’ın en güzel kadını seçildi! Herkes onu konuşuyor

Ah Nerede, Alev Alev gibi filmleriyle adını Yeşilçam’a altın harflerle yazdıran Gülşen Bubikoğlu X'te en çok konuşulan isim oldu. Usta sanatçıya "Yeşilçam’ın en güzel kadını" yorumları yapıldı.

Eşi Türker İnanoğlu’nun hayatını kaybetmesinin ardından gözlerden uzak yaşayan Gülşen Bubikoğlu X’te en çok konuşulan isim oldu.

DÜNYA GÜZELİ

Yeşilçam'ın güzel oyuncularından olan usta isim zaman zaman yurt dışında torunlarıyla vakit geçirirken, bazen de yazlıkta huzurlu günler geçiriyor.

Bubikoğlu, son olarak X (Twitter) platformunda, "Yeşilçam'ın en güzel kadını" ve "Dünya güzeli" gibi yorumlarla anıldı. 50 yıllık eşini kaybetmenin acısını yaşayan oyuncu, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Gülşen Bubikoğlu'nun sosyal medyada paylaşımları, "Yıllara meydan okuyor", "Yeşilçam’ın en güzel kadını" gibi övgülerle dolup taşarken, oyuncunun doğal ve zarif hali de büyük beğeni topluyor.