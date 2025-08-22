Yeşilçam'ın en yakışıklı jönüydü! Şöhreti bırakıp sırra kadem basmıştı... Kenan Kalav’ın mesleği şaşırttı

Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Kenan Kalav 1980’lerin gözde oyuncusuydu. 5 yıl içinde 15 filimde rol alan Kalav, şöhreti bırakıp sırra kadem basmıştı. Ünlü isim şimdilerde başka bir ülkede restoran patronu oldu.

İspanya’nın Barcelona yakınlarındaki popüler bir tatil kasabasında restoran işletmecisi olarak hayatını sürdüren Kenan Kalav’ın üç tane restorana ortak ve bir tanesinin de tamamen kendisine ait olduğu ortaya çıktı.

OĞLUNUN NİŞAN TÖRENİNE KATILMAMIŞTI

Kalav, son dönemde oğlu Can’ın nişan törenine katılmaması nedeniyle gündeme gelmişti. Eski evliliğinden olan oğluyla arasının, 3 milyon dolarlık bir miras meselesi yüzünden açıldığı iddia edilmişti. Bu olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Kalav’ın son hali sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hayranları, “Hala çok yakışıklı”, “Maşallah en karizmatik jön”, “Yaşlandın ama biz de yaşlandık”, “Allah sağlıklı ömür versin” gibi yorumlarda bulundular.