Yeşilçam'ın Garip filminin Fatoş'unun son hali ortaya çıktı

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Yeşilçam'ın Garip filminin Fatoş'unun son hali ortaya çıktı

Yeşilçam'ın unutulmaz eserlerinden biri olan ve Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı "Garip" filminin Fatoş'unun son hali ortaya çıktı.

Yeşilçam'ın unutulmaz eserlerinden biri olan ve Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı "Garip" filmi, izleyicileri hem güldürmeyi hem de duygulandırmayı başaran bir yapıt olmasıyla biliniyor.

Filmde Kemal Sunal'a eşlik eden ve Fatoş karakterini canlandıran Ece Alton, o dönemdeki performansıyla hafızalara kazındı.

Ancak zamanla Ece Alton, kameralardan uzaklaşarak farklı bir yaşam sürmeye başladı.

ECE ALTON KİMDİR?

Ece Alton, 1 Ocak 1980'de İstanbul'da doğmuş ve çok genç yaşlarda oyunculuk kariyerine adım attı.

"Garip" filmiyle tanınan Alton, eğitim hayatında da başarılı olmuş ve İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili Edebiyatı Bölümü'nden mezun olmuştu.

Oyunculuk kariyerine bir süre devam ettikten sonra, son olarak 2006 yılında "İmkansız Aşk" dizisinde rol aldı.

Şimdilerde 44 yaşında olan Ece Alton, turizm sektöründe kariyerine devam etmekte.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyünde bulunan ve tarihi Assos'a yakın olan "Assos Alarga Small" adlı beş yıldızlı bir otelin işletmeciliğini yapmakta.

Sosyal medyada ise zaman zaman "O tatlı kız sen misin?" şeklinde yorumlarla anılmakta.

Ece Alton'un geçmişten günümüze yaşadığı değişim, onun hayatının ne kadar renkli ve çeşitli olduğunu göstermekte.

"Garip" filminin Fatoş'u olarak tanınan Ece Alton, şimdi ise turizm alanında başarılı bir işletmeci olarak hayatına devam etmekte.

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