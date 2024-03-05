Yeşilçam’ın kötü kadını Lale Belkıs bakın nerede ortaya çıktı. Yıllara meydan okuyan efsanenin son hali olay oldu. Vasiyeti şaşırtmıştı

Kaynak: Haber Merkezi
Yeşilçam’ın kötü kadını Lale Belkıs bakın nerede ortaya çıktı. Yıllara meydan okuyan efsanenin son hali olay oldu. Vasiyeti şaşırtmıştı
Yeşilçam’ın kötü kadını Lale Belkıs, SİYAD'ın ödül töreninde ortaya çıktı. Yıllar meydan okuyan efsane sanatçının son hali olay oldu. Belkıs'ın son vasiyeti şaşırtmıştı.

Sinema Yazarları Derneği'nin (SİYAD) 56. Türkiye Sineması Ödülleri, İstanbul Modern'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 2023 yılının en iyilerini SİYAD üyelerinin oyları belirledi.

Törende, Tomris Giritlioğlu ve Lale Belkıs'a onur ödülleri verildi.

Yeşilçam'ın kötü kadını olarak tanınan Lale Belkıs, ödülünü Ata Demirer'den aldı.

85 yaşındaki oyuncu, yıllara meydan okuyan güzelliği ve vasiyetiyle ilgi odağı oldu.

Lale Belkıs, tüm malvarlığını bağışladığını ve Moda'daki evini sanat evi yapılması için Türkan Saylan Vakfı ve Kadıköy Belediyesi'ne bıraktığını açıklamıştı.

Oyuncu, yılın yarısını Moda'da, yarısını Datça'da geçiriyor ve resimle uğraşıyor.

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