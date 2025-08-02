Yeşilçam'ın kötü kadını olarak tanınmıştı! Meğer anne-kız aynı filmde oynamışlar

100’den fazla filmde rol alan usta oyuncu, özellikle Kemal Sunal ve Cüneyt Arkın’ın filmlerinde canlandırdığı renkli karakterlerle hafızalara kazındı. Genellikle çirkef ve gaddar rolleriyle tanınan Gül’ün, kendisinden de ünlü bir kızı olduğu ortaya çıktı.

ANNE-KIZ AYNI FİLMDE ROL ALDI

Hikmet Gül ve kızı Nermin Denizci, ‘Sinderella Kül Kedisi’ filminde bir araya gelerek unutulmaz bir anne-kız performansı sergiledi. Bu özel buluşma, Yeşilçam hayranları için sürpriz bir detay olarak dikkat çekiyor.

NERMİN DENİZCİ KİMDİR?

13 Kasım 1955 İstanbul doğumlu olan Nermin Denizci, kariyeri boyunca sadece sinema filmlerinde yer aldı ve 29 yapımda rol aldı. ‘Şabaniye’, ‘Şaban Pabucu Yarım’, ‘Atla Gel Şaban’, ‘Yedi Bela Hüsnü’ gibi özellikle Kemal Sunal’ın başrol oynadığı filmlerde boy gösteren Denizci, oyunculuğunun yanı sıra bir dönem müzikle de adından söz ettirdi ve bir albüm çıkardı.