Yeşilçam’ın saf kızı! Oya Akkartal’ın son hali şaşırttı

Kemal Sunal'ın Yüz Numaralı Adam'da usta oyuncu ile aynı sahneyi paylaşan Oya Akkartal'ın son hali şaşırttı.

"Ama ben bakireyim" repliği ile hafızalara tanınan usta oyuncunun yıllar içindeki değişimi herkesi şoke etti.

Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Oya Akkartal'ın şimdiki hali görenleri eski günlere geri götürdü. Yıllar sonra ortaya çıkan Oya Akkartal yeni haliyle gündem oldu.

OYA AKKARTAL KİMDİR?

Oya Akkartal, Türk sinemasında Yeşilçam döneminde kısa ama unutulmaz bir kariyere sahip olan bir oyuncu. Gerçek adı Oya Öge olan Akkartal, özellikle 1970'li yıllarda rol aldığı filmlerle hafızalara kazındı. Kariyerinde yalnızca üç filmde yer almasına rağmen, canlandırdığı "saf kız" karakterleriyle izleyicilerin hafızasında yer edindi.

En bilinen rolü, 1978 yapımı "Yüz Numaralı Adam" filminde Kemal Sunal ile birlikte oynadığı Zeynep karakteri. Filmde, Şaban’a âşık bir genç kızı canlandıran Akkartal, "Ama ben bakireyim" repliğiyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından hatırlanır hale geldi.

Oya Akkartal, sinema kariyerinde genellikle saf ve naif karakterleri canlandırdı. Yeşilçam’da beklediği desteği ya da fırsatları bulamayınca kamera önü oyunculuğunu bırakmış ve tiyatro sahnelerine yöneldiği söyleniyor.