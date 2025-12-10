Rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatan Göğen, sağlık durumu ve süreci hakkında samimi açıklamalar yaptı:

“9-10 ay önce en son çalıştığım film setinde üşütmüşüm. Çanakkale'de çok zor günler geçirdik. Fakat güzel bir çalışmaydı. Bir süre sonra zatürre başlangıcı çıktı bende. Antalya'da zatürre olacak bir hava yok. Orada gerçekten çok üşütmüştük. 'Dikkat etmen gerekiyor' diyorlardı. 1 sene önce karımı kaybettim. Hayatım çok değişti. 16-17 kilo da kaybettim bu aralar" dedi.

Yalnız yaşadığını vurgulayan Göğen, şöyle devam etti:

“Yalnızlık zor bir şey. Gerçi kimse beni yalnız bırakmıyor da eve geldiğin zaman yalnızsın yani. O da bir enteresan. Sosyal yaşam da çok önemli. Aniden hastaneye gelmem gerekiyordu. Çok duygusal, çok sinemayı seven, sosyal abilerimiz var. Birkaçı telefon verdi.

Birini aradım. Şehir Hastanesi'nden Gökhan Bey beni aradı, 'Gel bir bakalım sana' dedi. Şu an üç gündür tedavideyim. Çok olumlu gidiyor. Dediklerine göre kalp ameliyatı olmama gerek yok. 'Ama biz önlemlerimizi alıp, aorta önem verip, birtakım tedavilerle onu halledeceğiz. Ondan sonrası kolay' denildi. Gayet iyi bir bakımdayım, çok temiz bir yerdeyim. Harika her şey" diye konuştu.

'BENİ BENDEN ÇOK DÜŞÜNEN İNSANLAR VAR'

Son yıllarda eşini ve kızını kaybeden Göğen, sağlık sorunlarının bu kayıplarla bağlantılı olabileceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir kere aile, aile sorunları, yani hiçbir şey dışarıdan görüldüğü gibi değil. Aslında ben çok duygusal bir insanımdır. Lakabımızdan da idare ediyoruz. Ama şu anda iyiyim. Gördüğün gibi konuşabiliyorum, rahatım. İyi bir bakımdayım.

Daha da iyi olacağımı tahmin ediyorum. Ben hiçbir zaman yalnız olmam. Çok küfür yediğim kadar, çok da sevilen bir adamım. Duygusal sevildiğim için herkes bana yardım ediyor. Bütün dostlarıma şükrediyorum. Her an beni benden çok düşünen insanlar var. İyi ki bu işi yapmışım şimdi diyorum. Alkolü, sigarayı bıraktım. Valla bakire gibi yaşıyorum şimdi. Biraz geç kaldım ama hepsini bıraktım" ifadelerini kullandı.

COŞKUN GÖĞEN KİMDİR?

14 Haziran 1946 tarihinde İstanbul'un Samatya semtinde doğdu (bazı kaynaklarda doğum yeri Giresun Bulancak olarak geçer). Aslen Makedonya göçmeni bir ailedendir. Ortaokul ikinci sınıfta eğitimi bırakıp berber çıraklığı yaptı, ardından dansla ilgilendi.

17 yaşında bir dans grubu sayesinde Yeşilçam'a adım attı. Kariyerine 1960'lı yıllarda figüran olarak başladı, 1972'de Asi Gençler filmiyle ilk önemli rolünü aldı.

Türk sinemasında 400-500'ün üzerinde filmde rol aldı. Genellikle kötü adam ve tecavüzcü karakterlerle tanındı; bu rolüyle "Tecavüzcü Coşkun" lakabını aldı. Ancak gerçek hayatta sevecen, yardımsever ve duygusal bir kişiliği olduğu belirtilir.

1970'lerde giyim dükkanı işletti, 1989'da Antalya'ya yerleşti. Antalyaspor'un tutkulu taraftarı ve eski amigolarındandır.

Son yıllarda da filmlerde (örneğin Mitoloji Mafyası, G.O.R.A, Avrupa Yakası) yer aldı.Özel HayatıÜç kızı vardır (Güneş, Dünya ve Uzay). İlk evliliğinden sonra 2006'da Rus asıllı Anjelika ile evlendi.

2018'de kızı Dünya'yı kanserden, 2024-2025 civarında ise eşini kanserden kaybetti; bu kayıplar onu derinden etkiledi. Şu anda Antalya'da yalnız yaşıyor.