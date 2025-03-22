Yeşilçam'ın ünlü yıldızı Filiz Akın hayatını kaybetti

Bir süredir hastanede tedavi gören ve Türkan Şoray, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ile birlikte Türk sinemasının "dört yapraklı yoncası"ndan biri olan Filiz Akın hayatını kaybetti.

ZATÜRRE TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

1 Eylül tarihinden bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar sebebiyle Bodrum’da tedavi gören 82 yaşındaki Filiz Akın; acil ihtiyaç üzerine, Cumhurbaşkanlığı’nın yönlendirmesi ile Sağlık Bakanlığı’na ait bir ambulans uçakla 13 Ocak Pazartesi gecesi İstanbul’a getirilmişti.

ACI HABERİ BAKANLIK AÇIKLADI

Sağlık Bakanlığı, Filiz Akın'ın acı haberini şu şekilde açıkladı;

"Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir.



Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz.

— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) March 22, 2025

FİLİZ AKIN KİMDİR?

Türk sinemasının "dört yapraklı yoncası"ndan biri olarak kabul edilen Filiz Akın, zarafeti, modern kadın imajı ve başarılı kariyeriyle Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri olmayı başarmıştı.

Gerçek adı Suna Akın olan Filiz Akın, 2 Ocak 1943'te Ankara’da dünyaya geldi. TED Ankara Koleji’nden mezun olduktan sonra Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Arkeoloji eğitimi aldı.

Ancak, lise arkadaşı Oya San’ın annesinin ısrarıyla Artist Dergisi'nin düzenlediği yarışmaya katıldı ve birinci oldu. Başlangıçta oyunculuk konusunda çekinceleri olsa da yönetmen Memduh Ün’ün ısrarı üzerine sinemaya adım attı.

YEŞİLÇAM'IN PARLAYIN YILDIZI

Filiz Akın, 1962 yılında "Akasyalar Açarken" filmiyle sinema dünyasına giriş yaptı. Ardından "Kolejli Kız", "Yankesici Kız" gibi yapımlarla geniş kitleler tarafından tanındı. Genellikle modern, şehirli ve zarif kadın rollerini canlandırarak Yeşilçam’da bir ikon haline geldi. Cüneyt Arkın, Ediz Hun ve Kartal Tibet gibi birçok ünlü oyuncuyla başrolleri paylaştı.

ÖZEL HAYATI

Sanatçının ilk evliliği ünlü yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu ile oldu. Bu evlilikten, Yeşilçam’ın unutulmaz çocuk yıldızlarından biri olan İlker İnanoğlu dünyaya geldi. Daha sonra iş insanı Bubi Rubinstein ve MİT müsteşarı Sönmez Köksal ile evlendi.

2002 yılında çene kanserine yakalanan Filiz Akın, başarılı bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Hastalık sürecinde, kansere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla "sarı bilezik" ve "mavi bilezik" gibi kampanyalar düzenledi. Ayrıca, Starkey İşitme Vakfı onursal başkanı olarak "Türkiye’de İşitmeyen Kalmasın" projesiyle 2000'den fazla çocuğa işitme cihazı sağladı.

Sinema kariyerinin yanı sıra yazarlık da yapan Akın, 2004 yılında "Dört Yapraklı Yonca" adlı kitabı kaleme aldı. 2007 yılında Pınar Çekirge tarafından yazılan "Başrolde Filiz Akın" kitabı, onun Yeşilçam’daki yerini sosyolojik bir bakış açısıyla ele aldı. Ayrıca, Sabah gazetesinde köşe yazıları yazdı ve dergilerde üzerine yapılan birçok analiz ve inceleme yayımlandı.

TV Dizileri

Geçmiş Bahar Mimozaları (1989)

Filmleri

Babaların Babası (1975)

Tatlı Cadının Maceraları (1975)

Yumurcak Belalı Tatil (1975)

Almanyalı Yarim (1974)

Memleketim (1974)

Yumurcak Veda (1974)

Soyguncular (1973)

Karateci Kız (1973)

Zambaklar Açarken (1973)

Ağlıyorum (1973)

Acı Hayat (1973)

Tatlı Dillim (1972)

Utanç (1972)

Ayrılık (1972)

Yumurcak Küçük Şahit (1972)

İki Esir (1971)

Emine (1971)

Fadime Cambazhane Gülü (1971)

Yumurcağın Tatlı Rüyaları (1971)

Umutsuzlar (1971)

Ömrümce Unutamadım (1971)

Küçük Sevgilim (1971)

Oyun Bitti (1971)

Seni Sevmek Kaderim (1971)

Yarım Kalan Saadet (1970)

Yumurcak Köprüaltı Çocuğu (1970)

Saadet Şehri (1970)

Beyaz Güller (1970)

İşportacı Kız (1970)

Ankara Ekspresi(1970)

Yuvasız Kuşlar(1970)

Fadime(1970)

Güzel Şoför(1970)

Aşktan Da Üstün (1970)

Cilveli Kız (1969)

Lekeli Melek (1969)

Son Mektup (1969)

Hüzünlü Aşk (1969)

Dağlar Kızı Reyhan (1969)

Karlıdağ`daki Ateş (1969)

Yumurcak (1969)

Yaralı Kalp (1969)

Benim de Kalbim Var (1968)

İstanbul Tatili (1968)

Sabah Yıldızı (1968)

Kader Ayırsa Bile (1968)

Kader (1968)

Hırsız Kız (1968)

Baharda Solan Çiçek (1968)

Efkarlı Sosyetede (1968)

Yuvana Dön Baba (1968)

Ömrümün Tek Gecesi (1968)

Gül ve Şeker (1968)

Aşka Tövbe (1968)

Arkadaşımın Aşkısın (Kan Kardeşim) (1968)

Aşkım Günahımdır (1968)

Paşa Kızı (1967)

Sefiller (1967)

Sözde Kızlar (1967)

Serseriler Kralı (1967)

Cici Gelin (1967)

Yıkılan Yuva (1967)

Affet Beni (1967)

Ayrılık Saati (1967)

Hindistan Cevizi (1967)

Silahlı Paşazade (1967)

Bekar Odası (1967)

Çıtkırıldım (1966)

Bar Kızı (1966)

Affet Sevgilim (1966)

İstanbul Kabadayısı (1966)

Affedilmeyen (1966)

Vur Emri (1966)

Kaderin Cilvesi (1966)

Günahkar Kadın (1966)

Acı Tesadüf (1966)

Erkek Severse (1966)

Efkarlıyım Abiler (1966)

Şakayla Karışık (1965)

Tamirci Parçası (1965)

Fakir Gencin Romanı (1965)

Oğlum Oğlum (1965)

Yankesici Kızın Aşkı (Yankesicinin Aşkı) (1965)

Babasına Bak Oğlunu Al (1965)

Kolejli Kızın Aşkı (1965)

Sevinç Gözyaşları (1965)

Ölüme Kadar (1965)

Filinta Kadri (1964)

Asfalt Rıza (1964)

Cüppeli Gelin (1964)

Kadın Berberi (1964)

Şoför Nebahat ve Kızı (1964)

Kardeş Kanı (1964)

Gurbet Kuşları (1964)

İstanbul Sokaklarında (1964)

On Güzel Bacak (1964)

Korkunç Şüphe (1964)

Meyhaneci (Can Düşmanı) (1964)

Tığ Gibi Delikanlı (1964)

Yankesici Kız (1964)

Uçurumdaki Kadın (1964)

Paylaşılamayan Sevgili (1964)

Kadın Terzisi (1964)

Prangasız Mahkumlar (1964)

Mirasyedi (1964)

Bekarlık Sultanlıktır (1963)

Bana Annemi Anlat (1963)

Ölüm Bizi Ayıramaz (1963)

Beyoğlu Piliçleri (1963)

Beyaz Güvercin (1963)

Kızlar Büyüdü (1963)

İki Gemi Yanyana (1963)

Ölüme Çeyrek Var (1963)

Genç Kızların Sevgilisi (1963)

Zoraki Milyoner (1963)

Arka Sokaklar (1963)

Şehvet Uçurumu (1962)

Sahte Nikah (1962)

Aşk Merdiveni (1962)

Akasyalar Açarken (1962)

Battı Balık (1962)

KİTAPLARI

Güzelliklere Merhaba (kitap) (1995)

Hayata Merhaba (2005)

"Filiz Akın ile Güzellik, Zayıflama ve Genç Kalma Üzerine" (2006)

''Lezzete Merhaba" (2013)

ÖDÜLLERİ

1971 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Ankara Ekspresi