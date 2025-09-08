Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Engin Koç huzuru köyde buldu! Mankenler Kralı’ydı, şimdi toprakla uğraşıyor

Aslen Sivaslı olup 1959’da İstanbul’da doğan Engin Koç, 16 yaşında mankenliğe adım attı.

1976’da Saklambaç Gazetesi’nin Ajda Pekkan, Cüneyt Arkın, Seyyal Taner ve Sezen Cumhur Önal’ın jüri olduğu “Mankenler Kralı” yarışmasında birincilik kazandı.

Yıllarca podyumlarda yer alan Koç, sinema ve dizi sektöründe de pek çok projede rol aldı.

Eşi Pınar ve oğlu Burga ile yaşayan Koç, sıkça ziyaret ettiği Hafik’in Yeniköy’üne ev yaptırdı.

Yaz tatillerinin bir kısmını eşi ve oğluyla köy evinde geçiren Koç, bahçesinde toprakla iç içe vakit geçiriyor.

“HEDEFİM 6 AY BURADA KALMAK”

Köyüne her yıl gelip akrabalarında kaldığını belirten Koç, kendine ait bir ev yapma isteğini şu sözlerle ifade etti: “Burada insanın özüne dönüp de özüyle beraber, kendi olması, kendisiyle tanışması çok önemli. Onun için burayı seçtim. Başka bir alternatifi zaten yok, olamazdı zaten. Her zaman burada bir yuvam olsun, anahtarı bende olan ufak bir yerim olsun istedim. İşte Allah nasip etti böyle bir ufak bir prefabrik ev yaptık. Gelince kapısını açıp da içinde kalabileceğim bir yer. Bütün halalarım, köy bütün hepsi akraba zaten. Tabi yazları hep gelirdim ben buraya çocukluğumda da. Daha evvel geldiğimde halalarımda kalıyordum. Olmuyor tabi ev ev üstünde. Allah nasip etti bir ev yaptık” diye konuştu.

“BURASI BİR RESSAMIN TUVALİ GİBİ”

İstanbul’u sevdiğini ancak kalabalığın yorucu olduğunu dile getiren Koç, “İstanbul’da artık yaşamak istemiyorum. Çok insan kabalığı, enerjisi çok. Eskiden çok güzeldi, benim geçtiğim zamanlar. İstanbul hala güzel, çok keyifli bir yer ama bence uzun süre kalınacak bir yer değil artık. İnsanlar artık sakin, kafa dinleyecekleri, ruhları dinlenecekleri yer arıyor.

Burada insan rahatlıyor. Ekinler oluyor, ekinler kesiliyor. Burada mevsimi görüyorsunuz yani. Önce yemyeşil bir doğa örtüsü sonra sarıya dönüyor. Yaşamda burası bir tuval gibi, bir ressamın tuvali gibi. Devamlı önünde bir fırça atan varlık gibisin görüyorsun her şeyi. Ben küçükken İstanbul’a geldim. Babam da şivesini hiçbir zaman kaybetmemişti. Ben de kaybetmedim. Gider gelirdik buraya. Bir de akrabalarımızı seviyoruz. Birbirimize iyi bir hısım oluyoruz burada” dedi.

“GEÇMİŞİMDEN PİŞMAN DEĞİLİM”

Meslek hayatının kendisi için özel olduğunu belirten Koç, “Her yaşın, her zamanın kendine göre özelliği var. Onlar yaşanacakmış, yaşadık. Geçmişimden hiçbir zaman pişman değilim. Çünkü geçmişimde hatalar da yapmış olabilirim. Ama o zamanın diliminde öyleydi.

Şu anda artık bilgelik zamanıma doğru yürüyorum. Yani artık işin erbabı olmak, yaşamın erbabı olmak diye bir şey vardır. Ama bu sonsuz yolculukta yola devam, durmak yok. Yani hep öğreniyorsun. Keşkelerim de olmuştur tabi. Ama olmamasının ihtimali yok. Her insan gibi ben de hata yapmış olabilirim. Zaten hata yapmaya geldik bu dünyaya.

Ancak hata yapmayan peygamberlerimizdir. Herkes bir şey öğreniyor. Öğrene öğrene gidiyoruz. Ama açık büfenin önünde fazla oyalanmamak lazım. Her gün Çerkez tavuğu yenmez yani. Yersen mideni bozarsın. Devam edeceksin. Yeni yemekler, yeni insanlar, yeni görüşler. Herkesi kendin gibi bileceksin. Güzelce düşüneceksin” dedi.

“MANKENLİĞİ DAHA ÇOK SEVDİM”

Yer aldığı sektörler arasında mankenliği daha çok sevdiğini, ancak sinema ve dizi oyunculuğunun da önemli olduğunu belirten Koç, “Sanat hayatında hiçbir şey bırakmadım. Şu anda kendime göre bir dizi olursa seve seve oynarım. Projelere her zaman açığım. Ben mesleğimi her zaman seve seve yaptım. Sevgili yönetmenim Temel Gürsu beni sinemaya soktu. İşte Banu (Alkan) Hanımla, Harika (Avcı) Hanımla, Hülya (Avşar) Hanımla, Serpil (Çakmaklı) Hanımla filmler çektik yıllarca. Vallahi ben mankenliği çok daha fazla sevdim. Benim ilk göz ağrım. Benim zamanımda 10 tane erkek manken vardı.

20 tane kız manken vardı yani. Bir de mankenlik benim dünya ufkumu açtı. Ben başarılı bir mankendim. Yurt dışında çok temsil ettim memleketimi. 20 tane yabancı mankenle tek Türk manken olarak dünyayı dolaştım 2 sene. Her yerde işte ‘Engin Koç, From İstanbul, Turkey’ diye yazdı ve benim gurur kaynağım oldu. Türkiye’yi temsil ettim ben burada. Çok güzel günlerdi. Herkese nasip olsun ama artık o yıllar yok. O mankenlik yok, o işler yok. Artık her şey çok mekanik. Yani işin duygusu kalmadı artık anlayacağınız” dedi.

”ESKİLERDE GÜZEL FİLMLER OLDU”

Eskiden film çekmenin daha zor olduğunu anlatan Koç, “O zaman Yeşilçam tabi, negatif çektiği için böyle dijital olmadığı için ve iyi rol yapamadığın zaman adam içinden sana öfkeleniyor. Çünkü adamın negatifini harcıyorsun. Onlar çöpe gidiyor. ‘Engin doğru dürüst oyna’ falan. Çok güzel filmler oldu eskilerde.

Şimdilerde de güzel. Mesela 20 tane dizi çıkıyor sezon başında. Ondan sonra 3 tane, 4 tane dizi kalıyor, diğerleri eleniyor falan. Yani insanların favorisi olan diziler ve filmler kalıyor. İyi puanlar alıyor. Reyting almazsa gidiyor” diye konuştu.

Engin Koç’un eşi Pınar ve oğlu Burga, köyde ev yapmaktan ve burada vakit geçirmekten mutluluk duyduklarını, doğayla iç içe olmanın huzur verdiğini ifade etti.

ENGİN KOÇ KİMDİR?

Engin Koç, 1959 İstanbul doğumlu, aslen Sivaslı eski manken ve sinema oyuncusudur. 16 yaşında mankenliğe başlayan Koç, 1976’da Saklambaç Gazetesi’nin “Mankenler Kralı” yarışmasında birincilik kazandı.

1980 ve 90’lı yıllarda podyumlarda boy gösterdi, çok sayıda film ve dizi projesinde yer aldı. Banu Alkan, Serpil Çakmaklı, Hülya Avşar, Harika Avcı gibi isimlerle çalıştı.

Mankenliği daha çok sevdiğini belirtse de sinema ve dizi sektöründe de başarılı oldu.

Yurt dışında Türkiye’yi temsil eden Koç, iki yıl boyunca tek Türk manken olarak dünyayı dolaştı.