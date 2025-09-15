Yeşilçam'ın usta oyuncusu Mahmut Cevher korkuttu! Odasında baygın bulundu… Apar topar hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam'a damgasını vuran 'Aile Şerefi'nde yer alan usta oyuncu 'Hasan' karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Mahmut Cevher'den hayranlarını korkutan haber geldi.

Uzak Şehir dizisinde 'Mahmut Ağa' karakterine hayat veren usta oyuncu, rol aldığı yeni filmin çekimleri için gittiği Çorum'da hastanelik oldu.

TAVUKTAN ZEHİRLENDİ

Odasına baygın bir şekilde bulunan Mahmut Cevher'in yediği tavuktan zehirlendiği öğrenildi.

Bir açıklama yapan Mahmut Cevher; "KEM film ekibine, başta Mustafa Uslu - Sinem Uslu olmak üzere yönetmenimiz Ahmet bey ve bütün ekibimize bana gösterdikleri yakınlıktan ve özellikle rahatsızlığım sırasında sağlığımla ilgili gösterdikleri hassasiyetten dolayı şükranlarımı bildiririm. Bütün arkadaşlarımın gözlerinden öpüyorum, başarılar diliyorum. Hoşça kalın" ifadelerini kullandı.