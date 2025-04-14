Yeşilçam'ın usta sanatçısı Ediz Hun yaşadığı zorlu süreci ilk kez anlattı! 21 hücreden 5'i kanser

Yeşilçam'ın efsanesi Ediz Kriton Curi Çevre Vakfı tarafından gerçekleştirilen ‘Sosyoekonomik Kalkınmada Doğa ve İnsan İlişkileri’ konulu konferansa katıldı. Hun davet sonrası yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

21 HÜCREDE 5 TANE KANSER ÇIKTI

8 ay önce bir ameliyat geçirdiğini söyleyen Ediz Hun, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Kolonoskopi yaptırdığını ve kanser hücresi tespit edildiğini anlatan Hun, "Kendime fazla güvenmekten oldu. 'Bana bir şey olmaz, kalbim sağlam, şekerim yok, spor yapıyorum. Bir şey olmaz' diye düşündüm. Şimdi iyiyim. Aradan 8 ay geçti. Kemoterapi falan oldum. 21 hücrede 5 tane kanser hücresi çıktı. Kabızlık yaşıyorsanız hemen doktora gidin. İnce bağırsak sorunu çıktı. İkinci, üçüncü derece arasında. Çok şükür hepsi gitti.

Öte yandan kabızlık sorunu yaşayanlara tavsiye veren Ediz Hun, “Biyokimyacı olarak söylüyorum kabızlık çekiyorsanız kolonoskopi yaptırın” dedi.

VASİYETİNİ AÇIKLADI

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun vasiyetini de açıkladı. Kitapları çok sevdiğini söyleyen oyuncu bu konudaki düşüncelerini, "Geçen eşim Berna’ya söyledim. Bana bir şey olursa bunları ya Alman ya da Avusturya Lisesi’ne vermemiz lâzım. Hangi kitaplar olduğunu yazacağım, gidip sunacağım. Almanca, İngilizce, Norveçce kitaplar var. Bende neden kalacak ki. Yeni nesiller, onları okur. Bilgi paylaşıldıkça güzeldir” sözleriyle dile getirdi.