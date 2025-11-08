Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen 80 yaşındaki Salih Güney, Engin Çağlar'ın ölümüyle ilgili "Kendi hatası. Yaya geçidi varken! Orası hızlı bir yer. Çok tehlikeli. Trafik ışığı yok" ifadelerini kullandı.

‘NEFES ALMA SORUNUM VAR’

Salih Güney kendi sağlığıyla ilgili de "Zamanında çok sigara içtiğim için nefes alma sorunum var. 5-6 ay önce KOAH başladı. Sigara içenlere tavsiyem; sakın içmeyin. Geçenlerde katıldığım baloda bir doktor beni çağırdı, şimdi ona gidiyorum. Aslında bırakmıştım ama akşam yemeklerinden sonra dayanamıyorum. 60 senedir içiyorum" ifadelerini kullandı.

‘AZALDIK AMA YEŞİLÇAM BİRBİRİNİ SEVER’

Yeşilçam’ın bir dönemine damga vuran Güney’e “Eski dostlarınızla görüşüyor musunuz?” sorusu soruldu.

Güney, “Karşılaştığımız zaman bıraktığım yerden başlıyoruz. Nebahat Çehre ve Hülya Avşar’la örneğin. Azaldık ama Yeşilçam birbirini sever. Ne kıskançlık ne de saygısızlık olur. O yüzden efsanedir. Kimseyle küslüğüm de yok” şeklinde konuştu.

SALİH GÜNEY KİMDİR?

1 Ocak 1943 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Babası Çerkez kökenli, babası Adana'da yedek subay iken orada tanışıp evlendi. Güney Adana’da dünyaya geldi.

Ünlü ismin babası İktisadi Devlet Teşekkülleri'nde devlet memuru olduğu için sık şehir değiştirdi. Ortaokulu Bursa'da Mehmet Çelebi Ortaokulu'nda okudu, diplomayı Orhan Gazi Ortaokulu'ndan aldı. Öte yandan tiyatro ve sinema oyuncusu Savaş Başar teyzesinin oğlu.

1959 yılında Ankara Devlet Konsevatuvarı Tiyatro Bölümüne girdi ve oradan mezun oldu. Konsevatuvarda Cüneyt Gökçer hocasıydı. İlk olarak 1960 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Tarla Kuşu oyunuyla sahneye çıktı. Cüneyt Gökçer ve Haldun Dormen'den oyunculuğu öğrendi. 1972 yılında kapanışına kadar uzun yıllar Dormen Tiyatrosu'nda çalıştı. Kardeşi de Devlet Tiyatrosu oyuncusu.

1977 yılında çevirdiği filmlerinin yanında İtalya, Milano'ya kerevit ihraç ederek ticarete de el attı.

Deniz Gökçer, Ahu Tuğba, Hülya Avşar, Müjde Ar, Sibel Can, Gülşen Bubikoğlu gibi sinema oyuncuları hemen hemen hepsi ilk filmlerini Salih Güney ile çekti.

Salih Güney, Fikret Hakan ile beraber 1969 yılında Türkiye'de çekilen Tony Curtis, Charles Bronson ve Michele Mercier'le Hollywood yapımı "You Can't Win Them All" filminde oynadı.

KAVGA SIRASINDA BIÇAKLANDI

Salih Güney, 16 Ekim1972 tarihinde Ses Tiyatrosu'nun bulunduğu pasajdaki Papirus adlı gece kulübünde bir kavga sırasında aktör Kuzey Vargın'a kafa atınca; Kuzey Vargın'da onu bıçaklamıştı. Kuzey Vargın, Adam öldürmeye tam teşebbüsten tutuklu olarak yargılandı ve ceza aldı. Oyuncu Ahmet Mekin kavgayı güçlükle ayırır.

İLK KEZ YASAK SOKAKLAR'DA BAŞROL OLDU

Kuzey Vargın ile Salih Güney, 1960 başlarında isimlerini duyurmaya başlayan iki genç yıldız adayıydı. Yolları ilk olarak 1965 yapımı bir Feyzi Tuna filmi olan Yasak Sokaklar'da kesişmişti. Salih Güney bu filmde ilk kez başrol oynamış, Kuzey Vargın ise sinemaya ilk kez bu filmle adım atmıştı.

Filmin çekimlerine ara verildiği bir gün, iki genç oyuncu yemeğe giderken Salih Güney, Kuzey Vargın'a yarış teklif eder. Salih Güney'de motosiklet, Kuzey Vargın'da üstü açık bir spor otomobil vardır. Yarış sırasında kaza geçiren Salih Güney'in iki kolu kırılır, kafatası çatlar. Bu nedenle film ancak 6 ayda tamamlanabilir.

100'Ü AŞKIN SİNEMA FİLMİ VE DİZİDE ROL ALDI

1965 yılında Haldun Dormen'in yönetmenliğini yaptığı Bozuk Düzen adlı filmle sinemaya geçti. 100'ü aşkın sinema filmi ve dizide rol aldı. Bir dönem Amerika'da yaşadı ve turizm işiyle uğraştı. Bu arada Amerikalı biri ile evlendi. 1996 yılında Türkiye'ye döndü, İstanbul'a yerleşti. Daha sonra da 2,5 yıl Yalova'da yaşadı. 2010 yılında da Marmaris-İçmeler'deki yerini satarak, Bodrum-Gümüşlük'e yerleşti.

1976 yılından beri Amerika'da yaşayan Salih Güney; Amerika'dayken İngilizcesi yeterli olmadığı için Hollywood macerası kısa sürdü ama Gwc-Calıfornıa da Travel Consultand derslerine başladı ardında Türkiye'ye tur operatörlüğü yaptı. 4 yıl Türkiye'ye turist getirdi, antik bölgeleri tanıttı.

1975 yılında Halit Refiğ'in yönetmenliğinde çekilen Halit Ziya Uşaklıgil'in romanından uyarlanan "Aşk-ı Memnu" dizisinde Müjde Ar ile birlikte oynadı.

Antalya Altın Portakal'da Yaşam Boyu Onur Ödülü aldı.

Salih Güney, müzecilik ve arkeolojiye özel ilgi duymakta ve çeşitli katkılarda bulunmaktadır. Yurt dışındaki bazı eserlerin Türkiye'ye getirilmesi yönünde kampanyalar düzenledi.

EVLİLİKLERİ :

1.evliliği: 1967 senesinde 24 yaşındayken tiyatrocu Zeynep Tedü ile evlendi. 1969 senesinde boşandı. 1968 yılında Ebru adında kızı oldu.

2.evliliği: 1970 yılında ikinci evliliğini İpek Eken ile yaptı. 1973 yılında boşandı. Banu (d.1970) adında kızı var.

3.evliliği: 10 yıl bekar kaldıktan sonra Amerika'dayken Amerikalı eşi ile 1983 yılında evlendi. 3 sene sonra boşandı.

4.evliliği: 22 Nisan 1997 tarihinde Emel Tanış ile evlendi. 13 ay sonra boşanmaya karar verdiler ancak 2000 yılında İzmir'de boşandı.

FİLMLERİ :

2009 - Bu Kalp Seni Unutur mu?

2009 - Kül ve Ateş

2006 - Beyza'nın Kadınları

2004 - Dönme Dolap

2003 - Serseri Aşıklar

2002 - Kardelen

1996 - Kaldırım Çiçeği ,

1988 - Bir Yabancı Konuk

1987 - Afrodit

1984 - Darbe

1983 - Çelik mezar

1983 - Haram

1977 - Aşk Dediğin Laftır

1975 - Hasan Almaz Basan Alır

1975 - Kahramanlar

1975 - Aşk-ı Memnu, (Behlül)

1974 - Arap Abdo

1973 - Aşk Mahkûmu

1972 - Ah Koca Dünya

1972 - Acı Pirinç

1972 - Asi Gençler

1972 - Benimle Sevişir misin?

1972 - Dinmeyen Sızı

1972 - Kanun Adamı

1972 - Suya Düşen Hayal

1971 - Altın Prens Devler Ülkesinde

1971 - Aşk Hikâyesi

1971 - Binbir Gece Masalları

1971 - Bir Genç Kızın Romanı

1971 - İki Ruhlu Kadın

1971 - Korkusuz Kaptan Swing

1971 - Saraylar Meleği

1971 - Seks Fırtınası

1971 - Yedi Kocalı Hürmüz

1970 - Aşktan da Üstün

1970 - Ah Müjgan Ah

1970 - Ayşecik - Sana Tapıyorum

1970 - Birleşen Yollar

1970 - Ceylan Emine

1970 - Firari Aşıklar

1970 - Güller ve Dikenler

1970 - Ölünceye Kadar

1970 - Pamuk Prenses ve 7 Cüceler

1970 - Talihsiz Baba

1969 - İki Yetime

1969 - Mısır'dan Gelen Gelin

1969 - Ölümsüzler

1969 - You Can't Win Them All

1969 - Sevgili Babam

1969 - Tatlı Sevgilim

1968 - Ağlayan Bir Ömür

1968 - Aşk Eski Bir Yalan

1968 - Funda

1968 - Karanlık Yollar

1967 - Ağlayan Kadın

1967 - Bir Şoförün Gizli Defteri

1967 - Çıldırtan Arzu

1967 - Efenin İntikamı

1967 - Hırçın Kadın

1967 - İmamın Gazabı

1967 - Mühür Gözlüm

1967 - Nemli Gözler

1967 - Söyleyin Genç Kızlara

1967 - Utanç Kapıları

1967 - Zalimler de Sever

1966 - O Kadın

1966 - Bozuk Düzen

1965 - Yasak Sokaklar

