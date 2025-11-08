Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen 80 yaşındaki Salih Güney, Engin Çağlar'ın ölümüyle ilgili "Kendi hatası. Yaya geçidi varken! Orası hızlı bir yer. Çok tehlikeli. Trafik ışığı yok" ifadelerini kullandı.
‘NEFES ALMA SORUNUM VAR’
Salih Güney kendi sağlığıyla ilgili de "Zamanında çok sigara içtiğim için nefes alma sorunum var. 5-6 ay önce KOAH başladı. Sigara içenlere tavsiyem; sakın içmeyin. Geçenlerde katıldığım baloda bir doktor beni çağırdı, şimdi ona gidiyorum. Aslında bırakmıştım ama akşam yemeklerinden sonra dayanamıyorum. 60 senedir içiyorum" ifadelerini kullandı.
‘AZALDIK AMA YEŞİLÇAM BİRBİRİNİ SEVER’
Yeşilçam’ın bir dönemine damga vuran Güney’e “Eski dostlarınızla görüşüyor musunuz?” sorusu soruldu.
Güney, “Karşılaştığımız zaman bıraktığım yerden başlıyoruz. Nebahat Çehre ve Hülya Avşar’la örneğin. Azaldık ama Yeşilçam birbirini sever. Ne kıskançlık ne de saygısızlık olur. O yüzden efsanedir. Kimseyle küslüğüm de yok” şeklinde konuştu.
SALİH GÜNEY KİMDİR?
1 Ocak 1943 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Babası Çerkez kökenli, babası Adana'da yedek subay iken orada tanışıp evlendi. Güney Adana’da dünyaya geldi.
Ünlü ismin babası İktisadi Devlet Teşekkülleri'nde devlet memuru olduğu için sık şehir değiştirdi. Ortaokulu Bursa'da Mehmet Çelebi Ortaokulu'nda okudu, diplomayı Orhan Gazi Ortaokulu'ndan aldı. Öte yandan tiyatro ve sinema oyuncusu Savaş Başar teyzesinin oğlu.
1959 yılında Ankara Devlet Konsevatuvarı Tiyatro Bölümüne girdi ve oradan mezun oldu. Konsevatuvarda Cüneyt Gökçer hocasıydı. İlk olarak 1960 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Tarla Kuşu oyunuyla sahneye çıktı. Cüneyt Gökçer ve Haldun Dormen'den oyunculuğu öğrendi. 1972 yılında kapanışına kadar uzun yıllar Dormen Tiyatrosu'nda çalıştı. Kardeşi de Devlet Tiyatrosu oyuncusu.
1977 yılında çevirdiği filmlerinin yanında İtalya, Milano'ya kerevit ihraç ederek ticarete de el attı.
Deniz Gökçer, Ahu Tuğba, Hülya Avşar, Müjde Ar, Sibel Can, Gülşen Bubikoğlu gibi sinema oyuncuları hemen hemen hepsi ilk filmlerini Salih Güney ile çekti.
Salih Güney, Fikret Hakan ile beraber 1969 yılında Türkiye'de çekilen Tony Curtis, Charles Bronson ve Michele Mercier'le Hollywood yapımı "You Can't Win Them All" filminde oynadı.
KAVGA SIRASINDA BIÇAKLANDI
Salih Güney, 16 Ekim1972 tarihinde Ses Tiyatrosu'nun bulunduğu pasajdaki Papirus adlı gece kulübünde bir kavga sırasında aktör Kuzey Vargın'a kafa atınca; Kuzey Vargın'da onu bıçaklamıştı. Kuzey Vargın, Adam öldürmeye tam teşebbüsten tutuklu olarak yargılandı ve ceza aldı. Oyuncu Ahmet Mekin kavgayı güçlükle ayırır.
İLK KEZ YASAK SOKAKLAR'DA BAŞROL OLDU
Kuzey Vargın ile Salih Güney, 1960 başlarında isimlerini duyurmaya başlayan iki genç yıldız adayıydı. Yolları ilk olarak 1965 yapımı bir Feyzi Tuna filmi olan Yasak Sokaklar'da kesişmişti. Salih Güney bu filmde ilk kez başrol oynamış, Kuzey Vargın ise sinemaya ilk kez bu filmle adım atmıştı.
Filmin çekimlerine ara verildiği bir gün, iki genç oyuncu yemeğe giderken Salih Güney, Kuzey Vargın'a yarış teklif eder. Salih Güney'de motosiklet, Kuzey Vargın'da üstü açık bir spor otomobil vardır. Yarış sırasında kaza geçiren Salih Güney'in iki kolu kırılır, kafatası çatlar. Bu nedenle film ancak 6 ayda tamamlanabilir.
100'Ü AŞKIN SİNEMA FİLMİ VE DİZİDE ROL ALDI
1965 yılında Haldun Dormen'in yönetmenliğini yaptığı Bozuk Düzen adlı filmle sinemaya geçti. 100'ü aşkın sinema filmi ve dizide rol aldı. Bir dönem Amerika'da yaşadı ve turizm işiyle uğraştı. Bu arada Amerikalı biri ile evlendi. 1996 yılında Türkiye'ye döndü, İstanbul'a yerleşti. Daha sonra da 2,5 yıl Yalova'da yaşadı. 2010 yılında da Marmaris-İçmeler'deki yerini satarak, Bodrum-Gümüşlük'e yerleşti.
1976 yılından beri Amerika'da yaşayan Salih Güney; Amerika'dayken İngilizcesi yeterli olmadığı için Hollywood macerası kısa sürdü ama Gwc-Calıfornıa da Travel Consultand derslerine başladı ardında Türkiye'ye tur operatörlüğü yaptı. 4 yıl Türkiye'ye turist getirdi, antik bölgeleri tanıttı.
1975 yılında Halit Refiğ'in yönetmenliğinde çekilen Halit Ziya Uşaklıgil'in romanından uyarlanan "Aşk-ı Memnu" dizisinde Müjde Ar ile birlikte oynadı.
Antalya Altın Portakal'da Yaşam Boyu Onur Ödülü aldı.
Salih Güney, müzecilik ve arkeolojiye özel ilgi duymakta ve çeşitli katkılarda bulunmaktadır. Yurt dışındaki bazı eserlerin Türkiye'ye getirilmesi yönünde kampanyalar düzenledi.
EVLİLİKLERİ :
1.evliliği: 1967 senesinde 24 yaşındayken tiyatrocu Zeynep Tedü ile evlendi. 1969 senesinde boşandı. 1968 yılında Ebru adında kızı oldu.
2.evliliği: 1970 yılında ikinci evliliğini İpek Eken ile yaptı. 1973 yılında boşandı. Banu (d.1970) adında kızı var.
3.evliliği: 10 yıl bekar kaldıktan sonra Amerika'dayken Amerikalı eşi ile 1983 yılında evlendi. 3 sene sonra boşandı.
4.evliliği: 22 Nisan 1997 tarihinde Emel Tanış ile evlendi. 13 ay sonra boşanmaya karar verdiler ancak 2000 yılında İzmir'de boşandı.
FİLMLERİ :
2009 - Bu Kalp Seni Unutur mu?
2009 - Kül ve Ateş
2006 - Beyza'nın Kadınları
2004 - Dönme Dolap
2003 - Serseri Aşıklar
2002 - Kardelen
1996 - Kaldırım Çiçeği ,
1988 - Bir Yabancı Konuk
1987 - Afrodit
1984 - Darbe
1983 - Çelik mezar
1983 - Haram
1977 - Aşk Dediğin Laftır
1975 - Hasan Almaz Basan Alır
1975 - Kahramanlar
1975 - Aşk-ı Memnu, (Behlül)
1974 - Arap Abdo
1973 - Aşk Mahkûmu
1972 - Ah Koca Dünya
1972 - Acı Pirinç
1972 - Asi Gençler
1972 - Benimle Sevişir misin?
1972 - Dinmeyen Sızı
1972 - Kanun Adamı
1972 - Suya Düşen Hayal
1971 - Altın Prens Devler Ülkesinde
1971 - Aşk Hikâyesi
1971 - Binbir Gece Masalları
1971 - Bir Genç Kızın Romanı
1971 - İki Ruhlu Kadın
1971 - Korkusuz Kaptan Swing
1971 - Saraylar Meleği
1971 - Seks Fırtınası
1971 - Yedi Kocalı Hürmüz
1970 - Aşktan da Üstün
1970 - Ah Müjgan Ah
1970 - Ayşecik - Sana Tapıyorum
1970 - Birleşen Yollar
1970 - Ceylan Emine
1970 - Firari Aşıklar
1970 - Güller ve Dikenler
1970 - Ölünceye Kadar
1970 - Pamuk Prenses ve 7 Cüceler
1970 - Talihsiz Baba
1969 - İki Yetime
1969 - Mısır'dan Gelen Gelin
1969 - Ölümsüzler
1969 - You Can't Win Them All
1969 - Sevgili Babam
1969 - Tatlı Sevgilim
1968 - Ağlayan Bir Ömür
1968 - Aşk Eski Bir Yalan
1968 - Funda
1968 - Karanlık Yollar
1967 - Ağlayan Kadın
1967 - Bir Şoförün Gizli Defteri
1967 - Çıldırtan Arzu
1967 - Efenin İntikamı
1967 - Hırçın Kadın
1967 - İmamın Gazabı
1967 - Mühür Gözlüm
1967 - Nemli Gözler
1967 - Söyleyin Genç Kızlara
1967 - Utanç Kapıları
1967 - Zalimler de Sever
1966 - O Kadın
1966 - Bozuk Düzen
1965 - Yasak Sokaklar
1965 - Bozuk Düzen