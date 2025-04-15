Yeşilçam'ın yıldızı Şehnaz Dilan yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni nesil oyunculara ateş püskürdü

“Leyla” karakteriyle hafızalara kazınan Şehnaz Dilan, oyunculuğuyla o döneme damgasını vurmuştu. 'Umut Sokağı' filminde usta oyuncu Kadir İnanır'la da yer alan ünlü oyuncunun son hali ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun değişimi olay oldu.

ÜCRETLERİ DUYUNCA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Nişantaşı'nda bir AVM'de görüntülenen ünlü oyuncu, yeni nesil genç oyuncuların aldıkları ücretleri duyunca “Hiçbir oyuncu bu paraları hak etmiyor” diyerek sitemde bulundu.

"HİÇBİRİ HAK ETMİYOR"

Şehnaz Dilan “Bölüm başı 500 bin TL alan varmış! Ayda 2 milyon TL eder. Ben bunu duyunca sinir krizi geçirdim. Ben o paraları görmedim. Biz senelerimizi veriyoruz, bunlar bu paraları nasıl alıyor? Hiçbir oyuncu bu paraları hak etmiyor.”

ŞEHNAZ DİLAN KİMDİR?

Şehnaz Vreskala adıyla Yugoslavya kökenli bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Şehnaz Dilan 1979 yılında bayan futbolu kulüplerinden İzmir Filizspor'da futbol oynamaya başladı. Yine bu dönemde fotomodellik kariyerine devam etti ve çeşitli filmlerde yer aldı.

Dilan, 1981 yılında kaptanlığını yaptığı Filizspor'la şampiyonluğa ulaştı. 1982 yılında İstanbul'a taşınarak tamamen sinema kariyerine yöneldi. Ertem Eğilmez'in 1985 tarihli Kırmızılı Kadın uyarlaması Aşık Oldum'da ve Zeki Ökten' in 1986 tarihli Yoksul filmindeki performansıyla dikkat çekti. 2000'li yıllardan sonra daha çok televizyon dizileriyle izleyicinin karşısına çıktı.