Yeşilgiresun’un 100 yılı: Giresun’un hafızası sergide canlandı!

Kaynak: İHA
Yeşilgiresun’un 100 yılı: Giresun’un hafızası sergide canlandı!

Giresun’un basın hafızası, kentin sembolü Yeşilgiresun Gazetesi, 100. kuruluş yılında sergiyle anıldı. “1925’ten Günümüze Giresun Hafızası” sergisi, şehrin toplumsal, kültürel ve siyasi geçmişine ışık tutan arşivleri ortaya koydu.

Kent Konseyi ile Yeşilgiresun Gazetesi iş birliğinde düzenlenen sergide, 1925’ten itibaren Osmanlıca ve Türkçe yayımlanan gazetenin önemli haber kupürleri, dönemin fotoğrafları ve matbaa araçları sergilendi. Sergi, gazetenin ilk basıldığı Can Akengin Sanat Galerisi’nde açıldı.

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Açılışa, Giresun’un belleğini yaşatmaya adanmış isimler yoğun ilgi gösterdi. Gazetenin ikinci ve üçüncü kuşak imtiyaz sahipleri Öğütçü ailesi, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı Fuat Köse, il protokolü ve çok sayıda davetli katıldı.

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Sergi açılışında konuşan Kent Konseyi Başkanı Dr. İsmail Cem Feridunoğlu, Yeşilgiresun Gazetesi’nin 100. yılına ulaşmasının yalnızca yayıncılık başarısı değil, aynı zamanda kentin kültürel bir markası olmasının göstergesi olduğunu belirtti.

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Vali Mehmet Fatih Serdengeçti ise “Yeşilgiresun Gazetesi’nin bir asırlık serüveninde geçmişe ışık tutan kupürleri, dönemin nabzını yansıtan haberleri, hafızalara kazınan manşetleri, mizanpajları süsleyen fotoğrafları ve arşiv belgelerini dikkatle inceledik. Bu anlamlı sergiyi gerçekleştiren Yeşilgiresun ailesini, Kent Konseyi’ni ve küratör Hüseyin Gazi Menteşeoğlu’nu içtenlikle kutluyorum” dedi.

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Konuşmaların ardından kurdele kesilerek serginin açılışı yapıldı.

Bu özel etkinlik, sadece bir gazetenin öyküsüne değil, aynı zamanda bir kentin yüzyıllık hafızasına da tanıklık etme fırsatı sundu.

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