Yeşilırmak Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Kaynak: DHA
Yeşilırmak Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Tokat'ta 83 yaşındaki Ali Ceylan'ın cansız bedeni Yeşilırmak Nehri'nde bulundu.

Tokat'ın Turhal ilçesinde Ali Ceylan'ın, Yeşilırmak Nehri'nde cansız bedeni bulundu.

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Turhal ilçe merkezinden geçen Yeşilırmak Nehri'nde bugün saat 09.00 sıralarında su yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kıyıya çıkarılan cesedin, Ali Ceylan'a ait olduğu tespit edildi. Kontrollerde Ceylan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ali Ceylan'ın cansız bedeni, otopsi için Turhal Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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