Yeşilırmak'ta şok eden manzara! Toplu balık katliamı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Tokat'ın can damarı Yeşilırmak, yürek burkan bir manzaraya sahne oldu.

Ahmet Pasinlioğlu / Tokat - Turhal / Yeniçağ

Turhal ilçesi sakinleri, kıyıya vuran yüzlerce ölü balıkla karşılaştı. Vatandaşlar, bu acı tablo karşısında büyük üzüntü yaşarken, yetkililer harekete geçti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olay yerine intikal ederek hem sudan hem de ölen balıklardan numuneler aldı.

Balık ölümlerinin ardındaki sır perdesi, yapılacak laboratuvar analizlerinin sonuçlarıyla aralanacak. Öte yandan, polis ekipleri ırmak kenarında güvenlik önlemi alarak balık tutan vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

Yeşilırmak'taki bu toplu balık ölümü, çevrede büyük bir endişe ve merak uyandırdı.

Balıkların neden topluca telef olduğu sorusu, bölge halkının aklını kurcalamaya devam ediyor.

Sonuçlar merakla bekleniyor.

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