Yeşilliklerin kralı

Keskin tadıyla damaklarımızı şenlendiren eklendiği yemeklerle de göz dolduran yemyeşil otlarımızdan tere, Dünya koronavirüsle olduğu kadar, kötü beslenme ve obeziteye karşı da bir süredir savaş veriyor. Gıdalar ve faydalarıyla ilgili yapılan çalışmalardan biri daha sonuçlandı.

Amerika''da yapılan araştırmada yeşilliklerin, sebzelerin ve meyvelerin besin değerlerine bakıldı ve en yüksek besin değerine sahip yeşilliğin tere olduğu ortaya çıktı. Peki bu mucizevi bitkinin faydaları neler? Turpgiller familyasının seçkin bir üyesi olan tere, yüksek oranda A vitamini, C vitamini, Kalsiyum, Demir, K vitamini, B1 Vitamini, B2 Vitamini, Niyasin, Vitamin B6, Folik Asit, Fosfor, Magnezyum ve çinko içeriyor.

Terenin geniş spekturumlu etkileri vardır. Onun bu gücünden faydalanabilmek için mutlaka tek başına tüketilmesi gerekir. Salatanın içerisinde veya beraberinde başka bir besin maddesi tüketildiği takdirde etkisi büyük oranda kayıp olmaktadır.

Tere içerisinde bolca B6 vitamini içermektedir. İçerdiği kükürtlü bileşenler sayesinde sindirimi ve bağırsak problemlerini azaltmaktadır. Demire bağlı anemi şikâyetiniz varsa, öğünlerinizde tere tüketebilirsiniz. Kendi grubunda demiri en zengin olarak içeren bitkidir.

Akciğer kanserine yakalanmış hastaların nefes alma zorluğuna karşı, tere kürü mükemmel bir yardımcıdır. Kürü uygulamaya başladıktan kısa bir zaman sonra daha rahat nefes alırlar ve rahatlamaya başlarlar. Tere sade bir şekilde tüketilmelidir. Kahvaltıdan bir saat sonra ve öğle yemeğinden yine bir saat sonra her defasında onbeş-yirmi adet tere saplı olarak tüketilir. Dilerseniz üzerine limon ilave edip tüketebilirsiniz. Ancak limon ilavesi dışında başka bir besin ile tüketilmesi önerilmez.





Tere sade bir şekilde tüketilmelidir. Kahvaltıdan bir saat sonra ve öğle yemeğinden yine bir saat sonra her defasında onbeş-yirmi adet tere saplı olarak tüketilir. Dilerseniz üzerine limon ilave edip tüketebilirsiniz. Ancak limon ilavesi dışında başka bir besin ile tüketilmesi önerilmez. Tere otu, doğada bolca bulunan ve besleyici değeri yüksek olan bir bitkidir. Hem yaprakları hem de tohumları sağlık açısından bir dizi fayda sunar. İşte tere otunun sağlığa olan olumlu etkileri:

Tere otunun uçucu yağları, solunum yolu enfeksiyonlarını hafifletebilir. Özellikle öksürük ve bronşit gibi durumları rahatlatabilir. Tere otu, cilt sağlığına faydalı olan antioksidanlar içerir. Aynı zamanda cildin nem dengesini koruyabilir ve ciltteki iltihaplanmayı azaltabilir.

Tere otunun içerdiği vitaminler ve mineraller, saç sağlığını iyileştirebilir, saç dökülmesini azaltabilir ve saçların parlak ve güçlü olmasını destekleyebilir ifadelerine yer verildi.

Tere otu, düşük kalorili ve yüksek lif içeriğiyle kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Lif, sindirimi düzenler, tokluk hissini artırır ve aşırı yeme eğilimini azaltabilir. Tere otu, salatalarda, çorbalarda, smoothie'lerde veya garnitür olarak kullanılarak kolayca diyetinize eklenebilir. Ancak, tere otunu doğadan toplarken veya marketten satın alırken temiz olduğundan ve güvenilir kaynaklardan geldiğinden emin olunmalıdır. Ayrıca, herhangi bir sağlık durumunuz varsa veya yeni bir besin eklemeyi düşünüyorsanız, doktorunuz veya bir beslenme uzmanıyla konuşmanız önemlidir.