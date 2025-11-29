Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde bulunan hafriyat alanında kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Bölgedeki çevresel risklerin ortadan kaldırılması ve mahalle sakinlerinin daha sağlıklı bir yaşam alanına kavuşması amacıyla yürütülen çalışmalar, vatandaşlardan tam not aldı.

Çevre temizliği ve halk sağlığına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Yeşilyurt Belediyesi, Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde ki hafriyat alanında biriken hafriyat ve atıkları iş makineleriyle kaldırarak alanı güvenli ve düzenli bir görünüme kavuşturdu.

Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalarda, bölgeye gelişigüzel bırakılan hafriyat, evsel atıklar ve çevre kirliliğine neden olan unsurlar tek tek toplandı. Ekipler; kamyon, kepçe ve saha personeliyle koordineli bir şekilde hareket ederek alanı kısa sürede temiz ve düzenli bir görünüme kavuşturdu.

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yetkilileri, özellikle hafriyat atıklarının kontrolsüz bir şekilde çevreye bırakılmasının hem çevre sağlığını tehdit ettiğini hem de görüntü kirliliğine yol açtığını vurgulayarak, benzer alanlarda denetimlerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Mahalle sakinleri, çevre kirliliğinin ortadan kalkmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Yeşilyurt Belediyesi’ne teşekkür etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise, ilçenin her köşesinde temiz, sağlıklı ve düzenli yaşam alanları oluşturmak için çalışmaların büyük bir hassasiyetle devam ettiğine işaret ederken, "Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi Mahallemizde gerçekleşen kapsamlı çalışma, çevreye verdiğimiz önemin somut bir göstergesidir. Hafriyat alanlarında oluşan çevre kirliliği hem görüntü kirliliğine neden oluyor hem de insan sağlığını tehdit edebiliyor. Ekiplerimiz, sabahın erken saatlerinden itibaren bölgedeki hafriyat ve çeşitli atıkları temizleyerek alanı daha güvenli ve temiz bir yapıya kavuşturdu. Vatandaşlarımızın memnuniyetini görmek, bizlere doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Geçit, Yeşilyurt’u geleceğe daha temiz, daha düzenli ve daha yaşanabilir şekilde taşımak için dört koldan çalıştıklarına değinirken, "Tüm hemşehrilerimizden de çevre konusundaki duyarlılıklarını artırmalarını, hafriyat ve atık konusunda kurallara uymalarını rica ediyoruz. Hep birlikte çevremizi korur, ilçemize sahip çıkarsak daha güzel bir Yeşilyurt’u hep birlikte inşa ederiz. Çalışmalarımızda üstün gayret gösteren mesai arkadaşlarımıza ve duyarlılıkları için mahalle sakinlerimize gönülden teşekkür ediyorum" dedi.