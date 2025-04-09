Yeşilyurt Spor, Malatya'nın yeni futbol umudu oldu

Bölgesel Amatör Lig 3. Grup'ta liderliğini sürdüren Yeşilyurt Spor, profesyonel liglere yükselme hedefiyle Malatya'nın futbol heyecanını yeniden canlandırıyor. Deprem sonrası Süper Lig'den çekilmek zorunda kalan Yeni Malatyaspor'un ardından şehrin futbol beklentilerini üstlenen Yeşilyurt, Siverek Belediyespor'un 4 puan önünde lider konumda.

TFF KARARI TARTIŞMA YARATTI

Ligde kritik bir dönemeçte olan Yeşilyurt'un şampiyonluk yarışını etkileyen gelişme, Siverek Belediyespor'a verilen 3-0 hükmen mağlubiyet kararının Tahkim Kurulu tarafından bozulması oldu. Bu karar, Malatyalı futbolseverlerde hayal kırıklığı yarattı.

MALATYA İŞ DÜNYASINDAN DESTEK

Malatya İş İnsanları Platformu (MAİP) Genel Başkanı Ahmet Özköse yaptığı açıklamada:

"Bu karar Malatyalıları derinden üzmüştür. MAİP olarak Yeşilyurt Spor'u desteklediğimizi, kulüplerimizin hakkını her platformda savunacağımızı bildiririz. TFF'nin önceki kararında ısrarcı olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.