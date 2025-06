Yeşim Salkım başörtülülere kin kustu. Hakaretler yağdırdı

Şarkıcı Yeşim Salkım’ın başörtülülere kin kustuğu görüntüler tepkilere yol açtı.

Tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine özür dileyen Salkım, hakaret videosunu eskiden yayınladığını söyleyerek özür diledi.

Yeşim Salkım yayınladığı videoda başörtülü kadınlara hakaret etti.

Başörtülüleri ülkeden kovan Salkım, “Kadını sadece meta gösteren. Kadının saçını başını, k...nı, orasını, burasını kapatıp öcü gibi gösterenleri yarattığınız için gidin istiyoruz. İstemiyoruz sizi. Sizler gibilerini yarattıklarını istemiyoruz. Korkuyoruz çoluğumuzu çocuğumuzu sokağa çıkartmaya. Yeter artık tepenize çıktınız be. Gidin bu ülkeden arkadaş. Gidin, gidin istemiyoruz sizi.” dedi.

Salkım, “Yobazlık sizde, her türlü ahlaksızlık sizde, her şey sizde. Kadınla kafayı bozmuşsunuz. Çünkü kapata kapata, kapata kapata ne yapacaksınız? Onun için gidin. İstemiyoruz sizi. Biz hepimiz Atatürk'ün askerleriyiz. Atatürk'ün kadınlarını yetiştiriyoruz biz. Sen kadınsın ya, kim bilir her yerin de örtülü ya şimdi, Hadi canım hadi hadi hadi... Geldiğiniz ine geri dönün şimdi. İstemiyoruz sizi. Oturun orada. Böyle öcü gibi oturun tamam mı? İstemiyoruz sizi. Hepiniz yumurta kafa, hepiniz sahte...” ifadelerini kullandı.

Salkım tepkiler sonrası yaptığı özür açıklamasında

"Öncelikle şunu belirteyim ki, tam 10 yıl önce çekilmiş olan bir videoyu bilerek ve isteyerek dolaşıma sokmuşsunuz. Burada tabii ki bir art niyet mutlaka arıyorum ben. Ama, bütün samimiyetimle söyleyeyim; başı örtülü olan, örtülmüş olan veya işte açık olan ve sonradan örtülen tüm kardeşlerimden özür dilerim. Çünkü madem demokratik bir ülkede yaşıyoruz, madem Cumhuriyetle yönetiliyoruz, isteyen istediği gibi yaşama hakkına sahiptir. Yani isteyen örtünür, isteyen açılır. Bu kadar basit. Özür dilememi istemişsiniz. Buyurun. Hepinizden tek tek özür diliyorum."

Şimdi ben özrümü diledim, sıra sizde! Özür dilemek büyüklüktür. Yok, aksi şekilde davranırsanız o da sizin kötülüğünüz ve art niyetinizdir. O zaman tabii ki hukuki haklarımı kullanırım. Kavgadan yorulmadınız mı?" dedi.