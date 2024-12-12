Yeşim Salkım Spiritüel Danışmanlık adı altında eğitim veren Yeliz Ergün'e ateş püskürdü: Senin içinden geçeceğim kızım

Yeşim Salkım paylaşımına 'Kusura bakmayın hiç uyumadım bu sosyal medya artık dizginlenmeli Neden mi? Çünkü bizim kontrolümüzden çıktı . Özellikle çocuklar için yasalar gelmeli belirli yaş diğer ülkeler bunu yapıyor. Çocuklarımızı bunlara yem gibi atıyoruz. Eğitim sistemi gelişmeli lütfen bu videoyu yayın' notunu düştü.

Salkım, gönderisine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı etiketledi.

Emrullah bey sayesinde gerçekler çıkıyor ???????? https://t.co/UFjIrpOF1N — Yesim Salkım (@yesimsalkim) December 11, 2024

BOŞUNA ÜNİVERSİTE OKUMANIZA GEREK YOK

Ergün, Youtube ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında videolar yayınlayarak “Nasıl zengin olunur? Boşuna üniversite okumanıza gerek yok, benim videolarımı izleyerek zengin olabilirsiniz” sözleriyle 18 yaşından küçük çocukları etkilemeye başladı.

Yeliz Ergün, verdiği bir röportajda “Benim misyonum, tüm dünyanın çocuklarını kurtarmak. Bu aslında içimizdeki çocukları o hapislerden kurtarmaktan geçiyor. Ve kadınlarımı dönüştürmek” diyerek özellikle kız çocuklarını hedefe koyduğunu belirtti.

'EVİNİZİ TERK EDİN’

Kız çocuklarına ücret karşılığı “spiritüel danışmanlık” hizmeti verdiğini ifade eden Ergün’ün bu ‘eğitim’lerde, annelerin çocukların enerjilerini aldıklarını, iyi de olsa kötü de olsa annesi ile yaşayan birinin kendini gerçekleştirmesinin mümkün olmayacağını, birey olabilmek için anneleri ile olan bağlarını kalıcı olarak kesmeleri gerektiğini ve evlerini terk etmeyi çocuklara telkin ettiği belirtildi.

Yeliz Ergün’ün çocuklara yönelik “evinizi terk edin” söylemleriyle birçok çocuğun evini terk ettiği savcılığa sunulan suç duyurusunda anlatıldı.

"ANNENİZ SİZİN DÜŞMANINIZ"

Ergün’ün eğitimlerde “Anneniz sizin en büyük düşmanınız, anneniz evdeki en güçlü enerji bu sebeple annenizle beraber yaşarsanız asla mutlu ve zengin olamazsınız” gibi söylemlerde bulunduğuna dikkat çekildi.

ŞİKAYET EDİP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Yeliz Ergün’den “spiritüel danışmanlık” eğitimi alıp evini terk eden çocuklardan biri 16 yaşındaki Z.K. 15 yaşındayken Yeliz Ergün’den eğitim almaya başladığını söyleyen Z.K. bir yıl boyunca eğitim aldıktan sonra ailesini CİMER’e şikayet etti. Ailesinden uzaklaşan Z. K. bir süre yurtta kaldı ve sonrasında ise intihar girişiminde bulundu.

SALKIM: İÇİNDEN GEÇECEĞİM SENİN

Ergün'ün bu tavsiyelerine ünlü sanatçı Yeşim Salkım, sert tepki gösterdi. Ergün'e "Kutsal Rahibe" diye hitap eden Salkım, "İçinden geçeceğim kızın senin" diyerek ateş püskürdü. Salkım, Ergün'ün açıklamaları karşısında öfke patlaması yaşadı.

Yeşim Salkım'ın kısa sürede ses getiren paylaşımı sonrası cevap veren Ergün'se "Yeşim hanım ülkede başka dert kalmadı bunlara mı takıldınız gerçekten?" diyerek tepki gösterdi.

HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

Yeliz Ergün'ün küçük çocuklara verdiği tavsiyeler üzerine inceleme başlatıldı.

“Zihin Kontrol Tarikatı çıkışlı Sophia Tarikatı lideri” olarak kendisini tanıtan Yeliz Ergün hakkında “dolandırıcılık, intihara yönlendirme ve cinsel istismar” suçlamalarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.