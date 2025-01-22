Yeşim Salkım yangın faciasına isyan etti: "Ölünce beni kim yıkayacak değil!"

Ünlü Şarkıcı Yeşim Salkım, Bolu'da yaşanan ve 79 kişinin feci bir şekilde hayatını kaybettiği otel yangını faciasında yaşananlara isyan etti.

Göz göre göre gelen ihmaller zinciri nedeniyle yaşanan büyük acıya tepki veren ünlü isim sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla tepkisini gösteriyor.

Son aylarda gündemde olan Gassal dizinin gündem olan sloganı ile eleştiride bulunan Yeşim Salkım mesajında şunları söyledi:

"Ölünce beni kim yıkayacak değil ! Ölünce benim hakkımı kim savunacak etiketi açmalıyız yeterince kınadıysak …."