Yeşim Salkım’dan Bakan Koca’ya: Size hakkımı helal etmiyorum

Düzenleme: Ramazan Süzen
Yeşim Salkım’dan Bakan Koca’ya: Size hakkımı helal etmiyorum

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, Sağlık Bakanı Koca’nın görevi bırakacağı iddiaları sonrası dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Salkım, “Size hakkımı helal etmiyorum” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın görevi bırakacağı iddiaları Ankara kulislerine bomba gibi düştü. Kulislerde beklenen gelişme henüz gerçekleşmezken Bakan Koca yaptığı açıklamada “Hayatın her hali olabilir, biliyorsunuz. Önemli olan, millete ve devlete hizmet etmek. Her pozisyonda" şeklinde konuşmuştu.

Ankara kulislerinde dolaşan iddialar sonrası ünlü şarkıcı Yeşim Salkım’dan dikkat çeken bir tepki geldi. Salkım, Bakan Koca’ya “Size hakkımı helal etmiyorum” diyerek şu ifadeleri kullandı:

''Gözümün önünde eridi Esila... Oralı bile olmadığına bizzat şahidim sonrada yok Suriyeli vatandaşı uçakla getirdik diye övündünüz, bir filmin başı değil sonu akıllarda kalır ben size hakkımı helal etmiyorum"

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YILLARCA KALP NAKLİ OLMAYI BEKLEMİŞTİ

Yeşim Salkım’ın paylaşımında dikkat çektiği Esila Tüfekçi, nisan ayında henüz 16 yaşında hayatını kaybetmişti. Yaklaşık 5,5 yıl boyunca kalp nakli bekleyen Esila için uygun donör Adana’da bulunmuştu. Kalp nakli olan 16 yaşındaki çocuk, Ankara’daki tedavisi sırasında aniden rahatsızlanmıştı. Esila, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetmişti.

Ailesi ve sevenleri 16 yaşındaki çocuğun kalp nakli olabilmesi için yıllarca yoğun mücadele vermişti. Esila’nın sesini duyurmaya çalışanlar arasında Yeşim Salkım’da bulunuyordu.

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