Yeşim Salkım'dan Buket Aydın'a 'yatak odası' göndermesi

Yeşim Salkım, Ebrar Karakurt'u eleştiren Buket Aydın'a ağır tepki gösterdi. Aydın'ın paylaşımını alıntılayan Salkım, "Kapa çeneni artık; en azından alın teriyle para kazanıyor, yatak teriyle değil!" ifadelerini kullandı.

Yeşim Salkım'dan Buket Aydın'a 'yatak odası' göndermesi

Editör : Özlem Kıral

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek tüm Türkiye’yi gururlandırdı.

Filenin Sultanları'nın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt ise kimi çevrelerce maç öncesi ve maç sonrası hedef alındı.

Buket Aydın da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ebrar Karakurt'u eleştirdi.

Yeşil Salkım ise Buket Aydın'ın Ebrar Karakurt hakkında yaptığı paylaşımı alıntılayarak ağır tepki gösterdi.

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“EBRAR KARAKURT MUHABBETİNDEN SIKILDIM”

Buket Aydın, sosyal medya hesabından, "Şu Ebrar Karakurt muhabbetinden ben çok sıkıldım. Siz sıkılmadınız mı? Kesin olan bir şey var çok iyi bir oyuncu. Ama her galibiyetten sonra kişisel laf sokma olayına girmemesi gerek. Yaşı daha küçük anlıyorum; üzerine gelindikçe cevap verme ihtiyacı hissediyor. Ama çok düşünmeden ve nereye gideceğini anlamadan sergilediği davranışlarla tepkileri arttırmanın ötesine geçemiyor" diye yazdı.

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“ALIN TERİYLE PARA KAZANIYOR YATAK TERİYLE DEĞİL”

Yeşil Salkım, Aydın'ın paylaşımını alıntılayarak, "Buket kapa çeneni artık çok ve boş konuşuyorsun haydi herkes hesap kitap yapıp konuşacak diye bir kaide yok yeter yaşıtlarınla herkes kendi yatak odasından sorumlu bilmem anlatabildim mi?! En azından alın teriyle para kazanıyor yatak teriyle değil" dedi.

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TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Yeşim Salkım'ın tepkisi sonrası Buket Aydın, bir paylaşım daha yaparak "Ebrarın üzerine gidilmesini doğru bulmadığımı fevri çıkışlarının gençliğine verilmesini söylediğim tweeti bile küçük beyninizle nerelere çekmişsiniz. Övündüğü tek şey boşandığı (sepetlendiği) kocaları olan bir teyze var ona da cevabımı mahkemede vereceğim. Yatak teri alın teri falan bir şeyler saçmalamışsın 19 yaşımdan beri çalışıyorum ama seni de anlıyorum kişi kendinden bilir işi ben spor hocasıyla terlemedim canlı yayındaki spot ışıkları ile terledim. Her okuduğuna inanacaksan o zaman bu haberi hatırla. Haydi iyi geceler" ifadelerini kullandı.

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"METRES OLMAM KREDİ KARTLARIMI BAŞKASI ÖDEMEZ"

Salım ise Aydın'a "Bak kızım ben aldatırım ,boşarım senin gibi hemcinsimin kocalarına göz koymam evlenirim ayrılırım metres olmam kredi kartlarımı başkaları ödemez eski kayınpederin Sarıgül’e sor iyi tanır beni hazır Erol köseyede sor o da iyi bilir nede olsa hakan uzanın sırdaşıydı yakın ilişkilerini takip eden bir de seninkilerin adı belli yazsana şuraya şu hocanın adını bende bileyim hayır çok var bende , bekar yalnız benimkiler evli yok içlerinde ter muhabbetine gelince kiminle ne kadar terledin ben bilemem üzerine alınman kimin işi iyi bildiğini gösteriyor sepetlenmeğe gelince onu da tv yöneticilerine soralım daha doğru bilgi alırız yaşın küçük ama mahiretin büyük" şeklinde cevap verdi.

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