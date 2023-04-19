Yeşim'in ölümünde gözaltına alınan komiser yardımcısı tutuklandı

Manisa'nın Demirci ilçesindeki polis lojmanında başından tabanca ile vurulmuş halde bulunan Yeşim Akbaş'ın (26) ölümüne ilişkin soruşturmada serbest bırakılan komiser yardımcısı Doğancan Yıldız (32), tutuklandı.

Yeşim'in ölümünde gözaltına alınan komiser yardımcısı tutuklandı

DHA’da yer alan habere göre, Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının üst katındaki polis lojmanlarından, 14 Nisan'da saat 08.00 sıralarında silah sesi duyuldu. Sesin geldiği komiser yardımcısı Doğancan Yıldız'ın kaldığı odaya giren polis ekipleri, ilçede güzellik salonu işleten Yeşim Akbaş'ı başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerince Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradan da Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yeşim Akbaş, hayatını kaybetti.

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TABANCA KOMİSER YARDIMCISINA AİT

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Doğancan Yıldız, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğancan Yıldız, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yeşim Akbaş'ın vurulduğu tabancanın komiser yardımcısı Doğancan Yıldız'a ait olduğu belirlendi. Doğancan Yıldız, başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı. Cinayet ihtimaline karşın Doğancan Yıldız.'ın el svabının alındığı, adli tıp kurumundan gelecek sonucun beklendiği bildirildi.

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İKİNCİ KEZ GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca Akbaş'ın İzmir Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan otopsi raporunda; Yeşim Akbaş'ın ölüm şeklinin ateşli silah yaralanmasına bağlı gerçekleştiği, cesetten alınan örneklerin laboratuvar tetkiki bitiminde ayrıntılı otopsi raporunun düzenleneceği belirtildi. Yeşim Akbaş'ın cenazesi, memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde toprağa verildi. Demirci Cumhuriyet Savcılığı, komiser yardımcısı Doğancan Yıldız'ın serbest bırakılması kararına, üst mahkemede itiraz etti. İtirazı değerlendiren Salihli Ağır Ceza Mahkemesi, Doğancan Yıldız'ın gözaltına alınmasına karar verdi. İzmir'in Bayraklı ilçesinde dün akşam tekrar gözaltına alınan Doğancan Yıldız, bugün adliyeye sevk edildi.

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BU KEZ TUTUKLANDI

Manisa'nın Demirci ilçesindeki polis lojmanında başından tabanca ile vurulmuş halde bulunan Yeşim Akbaş'ın (26) ölümüne ilişkin soruşturmada ikinci kez gözaltına alınan komiser yardımcısı Doğancan Yıldız (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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