Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları, yarın Bolu'da başlayacak

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları'nda, öğrenci ve mezunların, kariyer imkanlarına erişimlerinde fırsat eşitliği sunulması hedefleniyor. Fuarlarda, katılımcı kurum ve kuruluşlar tarafından iş ve staj mülakatlarından örnek olay analizlerine, kariyer olanaklarının anlatıldığı bilgilendirme toplantılarından atölye çalışmalarına kadar birçok etkinlik düzenlenecek.

13 İLDE DÜZENLENECEK

Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları, düzenlendikleri şehirlerdeki en büyük organizasyonlardan biri olarak öne çıkıyor. Ev sahipliği yapan 13 üniversitenin yanı sıra, 136 paydaş üniversitenin de destek vereceği fuarlara; kamu ve özel sektör kurumları, meslek odaları, sektör temsilcileri ve KOBİ'ler katılım gösterecek.

5 yıldır başarıyla düzenlenen ve 1 milyon üniversite öğrencisi ve mezununu kamu ve özel sektörden 10 bini aşkın işverenle buluşturan Bölgesel Kariyer Fuarları, önümüzdeki dönemde 13 farklı bölgede gerçekleştirilecek. İlk olarak Bolu'da düzenlenecek fuarlar sırasıyla; Adana, Şanlıurfa, Çanakkale, Konya, Antalya, Manisa, Van, Samsun, Erzurum, Giresun ve Malatya'da devam edecek ve Kocaeli'de sona erecek.

Fuarlarda, nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyan her ölçekten işveren ile genç yeteneklerin doğrudan buluşması sağlanacak. Gençler sektörün uzman ve yöneticileriyle bire bir tanışma ve kariyer hedeflerini belirleme fırsatı bulurken, ulusal ve uluslararası çapta başarılara imza atmış katılımcılar, gençlerin kariyer yolculuklarına ışık tutacak tecrübelerini aktaracak.

BU YIL İLK KEZ MEİS ETKİNLİKLERİ DÜZENLENECEK

Ortaöğretimden meslek tercihi yapacak geçiş dönemindeki öğrencilerin mesleki farkındalık kazanmalarına destek olmak ve kariyer fırsatlarını keşfetmelerini sağlamak amacıyla, bu yıl ilk kez Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları kapsamında özel oturumlar düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda kurulan Mesleki Eğitim ve İstihdam (MEİS) Çalışma Grubu tarafından hazırlanan MEİS Eylem Planı kapsamında; fuarların düzenleneceği illerde öğrenim gören son sınıftaki ortaöğretim öğrencilerine yönelik eğitimden istihdama geçiş odaklı panel, söyleşi gibi etkinlikler gerçekleştirilecek ve teknik gezi ve iş/staj fırsatları sunulacak. Bu kapsamda, ilki Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde düzenlenecek olan 'Mesleki Eğitimden İstihdama' panel serisi ile öğrencilerin mesleki eğitimden istihdama geçişlerinin desteklenmesi hedefleniyor. Böylelikle, öğrencilerin bireysel gelişimlerini desteklenirken, bölgesel kalkınmaya da katkı sunulması hedefleniyor.

ÖZEL EĞİTİM PROGRAMLARI DÜZENLENECEK

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, kapsayıcı, şeffaf ve fırsat eşitliğine dayalı yetenek yönetimi anlayışıyla geliştirdiği Erken Dönem Kariyer Ekosistemi (EDKE) modeli ile ortaöğretim, yükseköğretim ve istihdam süreçlerini bir araya getiriyor. Erken Dönem Kariyer Ekosistemi; LİSE-VERİ, ÜNİ-VERİ ve Danışman Bilgi Sistemi (DABİS) projelerini kapsayarak yeteneklerin erken dönemde keşfedilmesini ve etkin şekilde yönlendirilmesini sağlıyor.

Fuarlar kapsamında da meslek tercihi yapacak geçiş dönemindeki öğrencilerin kariyer yönlendirme süreçlerine ilişkin, EDKE modelinin anlatıldığı psikolojik danışman, rehber öğretmen, iş ve meslek danışmanlarına yönelik özel eğitim programları düzenlenecek. Bu eğitimlerle yeteneklerin yönlendirilmesi ve geliştirilmesi süreçlerinin daha etkin yürütülmesi hedefleniyor.

BAŞVURULAR SİSTEM ÜZERİNDEN TAMAMLANIYOR

Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarlarının yenilenen logosu, etkinliğin genç yetenekleri bir araya getirme misyonunu simgeleyen yenilikçi bir anlayışla yenilendi. 'Tek, ilk ve biricik' kavramlarından ilham alınarak oluşturulan logo, her bir genç yeteneğin biricikliğine dikkat çekerken, yeteneklerin buluştuğu ortak bir platformu temsil ediyor.

Fuarlara başvuru, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen e-insan mobil uygulaması ve Yetenek Kapısı web sitesi (yetenekkapisi.org) üzerinden gerçekleştiriliyor. İş-staj mülakatları ve özel etkinliklere katılım sağlamak isteyen gençlerin başvurularını yine sistem üzerinden tamamlaması gerekiyor.