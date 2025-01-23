Yetenek taraması Şubat ayında başlıyor

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu başkanlığında, Şubat ayında başlayacak olan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı çerçevesinde Şube Müdürü Adil Kamberoğlu ve antrenörlerin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) arasında yapılan protokol çerçevesinde yürütülen program, ilkokul üçüncü sınıfta eğitim gören yetenekli gençlerin tespit edilmesi ve spora yönlendirilmesi amacıyla düzenleniyor.

Toplantıda, Türkiye genelinde yürütülecek olan Sportif Yetenek Taraması Programı'nın detayları masaya yatırıldı. İl Müdürü Kasapoğlu, programın çocukların sportif yeteneklerinin belirlenmesi ve doğru yönlendirilmesi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Kasapoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Gençlerimizin spora kazandırılması noktasında Yetenek Taraması Programı oldukça değerli bir çalışma. Milli Eğitim Bakanlığımız ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ortaklaşa yürüttüğü bu proje sayesinde birçok çocuğumuzun sportif potansiyelini ortaya çıkarıyoruz. Özellikle ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerimize yönelik bu tarama, erken yaşta yetenek keşfi açısından kritik bir rol üstleniyor."