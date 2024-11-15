Yetenekli sanatçı IAAF İstanbul Sanat ve Antika Fuarı’ndaki yerini alıyor

Sanatseverler yepyeni ufuklara yelken açmaya devam ediyor. Bu yıl 13-17 Kasım 2024 tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen IAAF İstanbul Sanat ve Antika Fuarı, sanat tutkunlarını bir araya getirecek. Fuarda, insan kaynakları yöneticiliğinden sanata uzanan hikâyesiyle dikkat çeken Berna Gencebay, mitolojik temalı iki yağlı boya eseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

Sanatın hayatına kattığı renkleri tablolarına yansıtmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Berna Gencebay, “IAAF İstanbul Sanat ve Antika Fuarı, Türkiye’nin en prestijli sanat etkinliklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Pek çok sanatçıya eserlerini sergileme imkanı sunuyor. Daha önce IAAF’nin düzenlediği İzmir ve Bodrum etkinliklerinde de yer almıştım. Burada sergileyeceğim eserlerimde ise sanat tarihine duyduğum ilgiyi tuvallerime yansıttım. Sergide yer alacak Venüs ve Aurora yağlı boya tablolarımda mitolojik karakterleri resmettim. Sanat ruha iyi geliyor, bu alanda sevgili eşim Altan Gencebay’ın da desteğiyle ilerliyorum” dedi.

“SANAT SERÜVENİMDE EN BÜYÜK DESTEKÇİM EŞİM”

İnsanın kendini özgürce ifade edebildiği bir alan olarak gördüğü sanatta, özellikle soyut çalışmalarıyla dikkat çeken Berna Gencebay, “Uzun yıllardır vazgeçilmezim olan sanata pandemi döneminde yöneldim. Sanat serüvenimde en büyük destekçim eşim Altan Gencebay oldu. Mutlu evliliğimizin yarattığı huzuru ve dinginliği sanatsal üretimlerime yansıtıyorum. IAAF İstanbul Sanat ve Antika Fuarı’na Venüs ve Aurora isimli iki mitolojik yağlı boya tablomla katılacağım. Venüs’te mitolojinin güçlü kadın figürlerinden ilham alırken, Aurora’da da tan yeri kızıllığını ve yenilikleri temsil ediyor. Sergiden elde edeceğim geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışlamayı istiyorum” şeklinde konuştu.

“HOBI OLARAK BAŞLADIĞIM RESIM, HOBININ ÖTESINE GEÇTI”

2024’ün başlarında kurumsal hayatı geride bırakarak tamamen sanata yöneldiğini dile getiren Berna Gencebay, “Kurumsal hayattan uzaklaşarak sanata yönelme kararı hayatımı olumlu yönde değiştirdi. Aktivite olarak başladığım resim artık hobinin ötesine geçti. Resim özgür bir alan, benim için soyut resimler yapmak bu özgürlüğü genişletiyor. Son dönemde yağlı boya ve rölyef çalışmalarına da ağırlık verdim. Hemen hemen bütün büyük fuar ve sergilere katılıyorum. Gelecekte kişisel sergiler düzenlemeyi hedefliyorum” ifadelerini kullandı.

ALTAN GENCEBAY: “SADECE SANATIYLA IÇ IÇE YAŞAMASINI ISTIYORUM”

Berna Gencebay’ın eşi Altan Gencebay ise eşine olan desteğini şu şekilde anlattı: “Eşimin sanatında daha iyi yerlere gelmesi için her zaman onu destekleyeceğim. Son derece yetenekli ve başarılı bir sanatçı. Kendisi iki üniversite mezunu ve uzun yıllar insan kaynakları yöneticiliği yapmış bir profesyonel. Ancak, hayatının bu döneminde onun sadece yanımda olmasını ve resim çalışmalarına odaklanmasını istiyorum. Kurumsal hayatın yoğun temposundan uzak, sanatıyla iç içe bir yaşam sürmesi, ortak aldığımız bir karar. Mutlu bir evlilik yaptık ve bu mutluluğumuzun tadını çıkararak sanatla dolu bir hayat yaşamayı hedefliyoruz.”