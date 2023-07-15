Yeterli su içmezseniz bu hastalıklar kapınızda

İnsan vücudunun %60-70’i sudan oluşur. Ve bu su idrar, terleme, organların işleyişi gibi birçok etkenle sürekli tüketilir. Eğer yeterince su takviyesi almazsak, organlar ve temel bileşenlerimiz hasar almaya, yaşlanmaya ve hastalanmaya başlar.