Yeterli su içmezseniz bu hastalıklar kapınızda

Su, yaşamımızı devam ettirebilmemiz için hayati öneme sahip. Yeterli düzeyde alınmadığında da sağlığımızda ciddi derecede bozulmalara sebep olabiliyor.

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Yeterli su içmezseniz bu hastalıklar kapınızda 1
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Yeterli su içmezseniz bu hastalıklar kapınızda 2

Vücut su kaybı çektiğinde kandaki suyu kullanırsa, yüksek tansiyon hastalığına yakalanabilirsiniz.

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Yeterli su içmezseniz bu hastalıklar kapınızda 3

Vücut su kıtlığı çektiğinde omurlardaki suyu kullanırsa; bel ve boyun fıtığı hastalığına yakalanabilirsiniz.

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Yeterli su içmezseniz bu hastalıklar kapınızda 4

Vücut susuz kaldığında kemiklerdeki suyu kullanırsa; gut-artrit gibi romatizmal hastalıklara yakalanırsınız.

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Yeterli su içmezseniz bu hastalıklar kapınızda 5

Vücut su kaybı yaşadığında akciğerdeki suyu kullanırsa; astım hastalığına yakalanma riskiniz artar. Pankreastaki suyu kullanırsa, şeker hastalığına yakalanabilirsiniz.

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Yeterli su içmezseniz bu hastalıklar kapınızda 6

Vücut su kıtlığı çektiğinde mide suyunuzu kullanırsa, ülser hastalığına yakalanırsınız. Bağırsaklarda su eksilirse, kabızlık meydana gelir ve kolon kanseri olma tehlikesi yaşarsınız.

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Yeterli su içmezseniz bu hastalıklar kapınızda 7

Hücrenin su eksikliği çok artarsa, beynimiz hücreye oksijen göndermeyi keser. Oksijen kesilmesi ile hücrelerde kanserleşme başlar.

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Yeterli su içmezseniz bu hastalıklar kapınızda 8

İnsan vücudunun %60-70’i sudan oluşur. Ve bu su idrar, terleme, organların işleyişi gibi birçok etkenle sürekli tüketilir. Eğer yeterince su takviyesi almazsak, organlar ve temel bileşenlerimiz hasar almaya, yaşlanmaya ve hastalanmaya başlar.

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