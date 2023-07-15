Yeterli su içmezseniz bu hastalıklar kapınızda

Su, yaşamımızı devam ettirebilmemiz için hayati öneme sahip. Yeterli düzeyde alınmadığında da sağlığımızda ciddi derecede bozulmalara sebep olabiliyor.
Vücut su kaybı çektiğinde kandaki suyu kullanırsa, yüksek tansiyon hastalığına yakalanabilirsiniz.
Vücut su kıtlığı çektiğinde omurlardaki suyu kullanırsa; bel ve boyun fıtığı hastalığına yakalanabilirsiniz.
Vücut susuz kaldığında kemiklerdeki suyu kullanırsa; gut-artrit gibi romatizmal hastalıklara yakalanırsınız.
Vücut su kaybı yaşadığında akciğerdeki suyu kullanırsa; astım hastalığına yakalanma riskiniz artar. Pankreastaki suyu kullanırsa, şeker hastalığına yakalanabilirsiniz.
Vücut su kıtlığı çektiğinde mide suyunuzu kullanırsa, ülser hastalığına yakalanırsınız. Bağırsaklarda su eksilirse, kabızlık meydana gelir ve kolon kanseri olma tehlikesi yaşarsınız.
Hücrenin su eksikliği çok artarsa, beynimiz hücreye oksijen göndermeyi keser. Oksijen kesilmesi ile hücrelerde kanserleşme başlar.
İnsan vücudunun %60-70’i sudan oluşur. Ve bu su idrar, terleme, organların işleyişi gibi birçok etkenle sürekli tüketilir. Eğer yeterince su takviyesi almazsak, organlar ve temel bileşenlerimiz hasar almaya, yaşlanmaya ve hastalanmaya başlar.