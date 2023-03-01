Yetersiz fosfor belirtileri nelerdir?

FOSFOR VÜCUTTA NASIL ÇALIŞIR?

Fosfor, kemiklerin oluşmasına yardımcı olmak için kalsiyum ile birlikte çalışır. Kemik sağlığı için doğru miktarda kalsiyum ve fosfora ihtiyaç vardır. Fosfor ayrıca nükleik asitlerde ve hücre zarlarında önemli bir yapısal rol oynar, vücudun enerji üretiminde de yer alır. Kalsiyum seviyeleri çok yüksek olduğunda, vücut daha az fosfor emer ve bu durumun tersi de geçerlidir. Ayrıca vücutta doğru bir fosfor emilimi için D vitaminine ihtiyaç vardır.

YETERSİZ FOSFOR BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yetersiz fosfor hiperfosfatemi olarak adlandırılır. Hipofosfatemi, kandaki fosfor seviyeleri çok düştüğünde ortaya çıkar. Bu, enerji seviyesinin düşmesine neden olur. Ayrıca kas zayıflığına, yorgunluğa ve egzersiz için düşük toleransa neden olabilir. Düşük kalsiyum ve D vitamini seviyelerine denk gelen yetersiz fosfor, uzun süreler boyunca kemiklerin daha zayıf ve daha yumuşak olmasına yol açabilir. Bu durum da eklem ve kas ağrısına neden olur. Fosfor seviyeleri vücutta sıkı bir şekilde kontrol edilir. Düşük seviyeler başka bir bozukluğun işareti olabilir.

YÜKSEK FOSFOR BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bu durumun semptomlarından bazıları, fosfor eksikliği ile örtüşür. Bu semptomlar; eklem ağrısı, kas ağrısı ve kas güçsüzlüğünden oluşur. Fosfor düzeyi yüksek olan kişiler kaşıntı ve kırmızı göz sorunu yaşayabilir. Daha şiddetli yüksek fosfor vakalarının belirtileri; şiddetli kabızlık, mide bulantısı, kusma ve ishali içerebilmektedir. Yapılan testlerle vücuttaki yüksek ya da düşük fosfor seviyelerinin nedeni tespit edilir ve en iyi tedavi yöntemi belirlenir.