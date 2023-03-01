1 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Yetersiz fosfor belirtileri nelerdir?

Fosforsuz bir sağlıklı beden düşünülemez. Bu nedene eksikliğinin anında anlaşılması gerekir. Peki, Yetersiz fosfor belirtileri nelerdir? İşte yarıntılar…

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 08:20
Takip Et

Yetersiz fosfor nedenleri

Yetersiz fosfor belirtileri nelerdir?
+
Aa
-

FOSFOR VÜCUTTA NASIL ÇALIŞIR?

Fosfor, kemiklerin oluşmasına yardımcı olmak için kalsiyum ile birlikte çalışır. Kemik sağlığı için doğru miktarda kalsiyum ve fosfora ihtiyaç vardır. Fosfor ayrıca nükleik asitlerde ve hücre zarlarında önemli bir yapısal rol oynar, vücudun enerji üretiminde de yer alır. Kalsiyum seviyeleri çok yüksek olduğunda, vücut daha az fosfor emer ve bu durumun tersi de geçerlidir. Ayrıca vücutta doğru bir fosfor emilimi için D vitaminine ihtiyaç vardır.

YETERSİZ FOSFOR BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yetersiz fosfor hiperfosfatemi olarak adlandırılır. Hipofosfatemi, kandaki fosfor seviyeleri çok düştüğünde ortaya çıkar. Bu, enerji seviyesinin düşmesine neden olur. Ayrıca kas zayıflığına, yorgunluğa ve egzersiz için düşük toleransa neden olabilir. Düşük kalsiyum ve D vitamini seviyelerine denk gelen yetersiz fosfor, uzun süreler boyunca kemiklerin daha zayıf ve daha yumuşak olmasına yol açabilir. Bu durum da eklem ve kas ağrısına neden olur. Fosfor seviyeleri vücutta sıkı bir şekilde kontrol edilir. Düşük seviyeler başka bir bozukluğun işareti olabilir.

YÜKSEK FOSFOR BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bu durumun semptomlarından bazıları, fosfor eksikliği ile örtüşür. Bu semptomlar; eklem ağrısı, kas ağrısı ve kas güçsüzlüğünden oluşur. Fosfor düzeyi yüksek olan kişiler kaşıntı ve kırmızı göz sorunu yaşayabilir. Daha şiddetli yüksek fosfor vakalarının belirtileri; şiddetli kabızlık, mide bulantısı, kusma ve ishali içerebilmektedir. Yapılan testlerle vücuttaki yüksek ya da düşük fosfor seviyelerinin nedeni tespit edilir ve en iyi tedavi yöntemi belirlenir.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
1
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
2
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
﻿Başörtülü kadın sokak röportajında AKP'nin ne yaptığını anlattı. Konuşması bitince herkes alkışladı
3
﻿Başörtülü kadın sokak röportajında AKP'nin ne yaptığını anlattı. Konuşması bitince herkes alkışladı
﻿Başörtülü kadın sokak röportajında AKP'nin ne yaptığını anlattı. Konuşması bitince herkes alkışladı
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
4
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
5
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
﻿Zirvedeki ismi görenler inanamadı. Kimse tahmin edemedi hepsine fark attı
6
﻿Zirvedeki ismi görenler inanamadı. Kimse tahmin edemedi hepsine fark attı
﻿Zirvedeki ismi görenler inanamadı. Kimse tahmin edemedi hepsine fark attı
﻿Türk hükümeti Fenerbahçe'yi cezalandırdı: İspanyol basını yasağı böyle manşete taşıdı
7
﻿Türk hükümeti Fenerbahçe'yi cezalandırdı: İspanyol basını yasağı böyle manşete taşıdı
﻿Türk hükümeti Fenerbahçe'yi cezalandırdı: İspanyol basını yasağı böyle manşete taşıdı
﻿Ayıüzümü bitkisi neye iyi geliyor?
﻿Ayıüzümü bitkisi neye iyi geliyor?
﻿Ayıüzümü bitkisi neye iyi geliyor?
﻿İran 700 kız öğrencinin zehirlendiği iddiasıyla çalkalanıyor
﻿İran 700 kız öğrencinin zehirlendiği iddiasıyla çalkalanıyor
﻿İran 700 kız öğrencinin zehirlendiği iddiasıyla çalkalanıyor
﻿Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
﻿Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
﻿Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
﻿Uzmanı uyardı. Deprem o hastalığı artırabilir
﻿Uzmanı uyardı. Deprem o hastalığı artırabilir
﻿Uzmanı uyardı. Deprem o hastalığı artırabilir
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.