Yetersiz teklifi kabul etmiyoruz: Türkiye Kamu-Sen alanları doldurdu

Aksaray / Metin Kurt

Kamu İşveren Heyeti’nin 2026 yılı için %10+6, 2027 yılı için ise %4+4’lük zam teklifine tepki gösteren kamu çalışanları, “Adaletli, hakkaniyetli ve gerçekçi bir teklif” çağrısında bulundu.

KAHVECİ: BU TEKLİFİ REDDEDİYORUZ

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, eylemde yaptığı konuşmada, milyonlarca memur, emekli ve ailelerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde sunulan teklifin piyasa gerçekleriyle bağdaşmadığını belirterek şunları söyledi:

“Memur ve emeklilerin beklentilerini karşılamayan bu teklif, hayat pahalılığı, yüksek kiralar ve artan vergiler karşısında yetersizdir. Biz el yordamıyla getirilen teklifler istemiyoruz. Bizim taleplerimiz, gerekçeleri ve altyapısı olan taleplerdir. Enflasyon hedefleri üzerinden maaş belirlemek, milyonları yoksulluğa mahkûm etmektir.”

Kahveci, konfederasyonun 2026 yılı için kümülatif %88,6, 2027 yılı için ise %45,2 zam talebiyle masaya oturduğunu hatırlatarak, “Adalet, hakkaniyet ve alın terimizin karşılığını istiyoruz” dedi

SOSYAL HAKLAR VE EK GÖSTERGE ÇAĞRISI

Kahveci, kira yardımı, eş-çocuk parası, ısınma ve ulaşım desteği, yemek ücreti, bayram ikramiyesi, emekli maaş düzenlemesi ve 3600 ek gösterge gibi taleplerin de toplu sözleşme masasında karşılık bulması gerektiğini vurguladı.

“Aile Yılı diyoruz ama aileyi destekleyecek tek adım yok. Reel artış istiyoruz, refah payı yok. Vergide adalet istiyoruz, yük hafiflemiyor” ifadelerini kullanan Kahveci, Kamu İşveren Heyeti’ni yeni ve gerçekçi bir teklif sunmaya davet etti.

PAZARTESİ TÜRKİYE GENELİNDE İŞ BIRAKMA EYLEMİ

Eylem sürecinin kararlılıkla devam edeceğini belirten Kahveci, Başkanlar Kurulu kararı doğrultusunda 1 günlük iş bırakma eylemine gidileceğini duyurdu:

“Pazartesi günü tüm illerde teşkilatlarımız kurumlar önünde olacak, Ankara’da ise Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde toplanacağız. Daha adil bir çalışma hayatı ve müreffeh bir kamu çalışanı için mücadelemizi sürdüreceğiz.”

MÜCADELENİN HEDEFİ: ADALET VE REFAH

Türkiye Kamu-Sen, “Milletin yaşadığı hayatın karşılığı olan maaşlar” talebiyle yola çıktıklarını, amacın yalnızca memurların değil, tüm Türkiye’nin refah seviyesini yükseltmek olduğunu ifade etti. Kahveci, “Geliniz bu masayı adaletin tecelli ettiği, refahın adil paylaşıldığı bir yer yapalım” çağrısıyla konuşmasını tamamladı.

